Boca Juniors se presenta como local ante Platense

Boca recibirá a Platense, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura, en busca de un triunfo que le permita acomodarse tras la derrota en su última presentación ante Vélez.

El encuentro, que se llevará a cabo en el estadio "Alberto J. Armando" (más conocido como "La Bombonera") de Capital Federal, a partir de las 19.30, el partido se podrá ver a través de Es Premium. El árbitro será Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Jorge Baliño.

Boca llega a este encuentro envuelto en dudas, luego de la derrota 2 a 1 ante el Vélez de Guillermo Barros Schelotto. Los dirigidos por Claudio Úbeda se mantuvieron con seis puntos, por lo que marchan sextos en la Zona A.

En caso de reencontrarse con el triunfo, el "xeneize" podría terminar la fecha cerca de los líderes de su zona.

La única incógnita en el 11 inicial pasa por el lateral derecho de la defensa, donde aún no está definido si dicha posición será ocupada por Juan Barinaga o Marcelo Weigandt.

Platense, por su parte, había tenido un gran inicio en el Torneo Apertura, producto de los siete puntos sumados en las primeras tres fechas. Sin embargo, en su última presentación sufrió mucho la falta de efectividad y perdió 1 a 0 ante Independiente.

Se paralizará la ciudad de La Plata esta tarde

EL “PINCHA”| VISITARÁ HOY EN SU ETERNO RIVAL EN EL “BOSQUE”.

La ciudad de La Plata se paralizará hoy, en la que será una nueva edición del clásico entre Gimnasia y Estudiantes, por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro, que está programado para las 17, se llevará a cabo en el estadio “Juan Carmelo Zerillo”, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TNT Sports Premium.

El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, quien será secundado desde el VAR por Fernando Espinoza. Gimnasia, que buscará darle una alegría a su gente en su estadio, llega a este encuentro en la séptima posición de la Zona B con seis puntos, producto de los triunfos en condición de local ante Racing y Aldosivi de Mar del Plata.

El equipo dirigido por Fernando Zaniratto fue uno de los grandes animadores el año pasado en el Torneo Clausura, donde alcanzó la semifinal y fue eliminado en dicha instancia frente a su clásico rival, Estudiantes, por lo que este encuentro le servirá como una especie de revancha. Estudiantes, por su parte, está cuarto en la Zona A con ocho unidades, gracias a los triunfos como local, además de los empates en condición de visitante.