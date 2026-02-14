Detenido por asaltar en la parada de colectivos

Un joven de 25 años fue detenido tras asaltar a una mujer que esperaba el colectivo en una de las paradas de la avenida Italia del centro de la capital provincial. Antes de ser aprehendido, lo persiguieron por las calles del barrio Punta Diamante.

El ilícito tuvo lugar días atrás, luego del alerta recibido a través del Sistema 911, que permitió que una comisión policial se constituya en el lugar indicado. Allí, la víctima, de 20 años, al ser entrevistada por agentes señaló que un sujeto le robó el teléfono celular y se dio a la fuga por las escalinatas que conectan con el barrio Punta Diamante.

De esta manera, los efectivos se dirigieron a dicho sector, en donde estaba el fugitivo. Fue entonces, que al observar la presencia policial, comenzó a correr. Sin embargo, el operativo cerrojo permitió cercar al sujeto entre las malezas de un terreno baldío en la calle Zafiro. De esta manera, se recuperó el dispositivo sustraído y al joven de 25 años se lo aprehendió para ser trasladado a una dependencia.