Boca Juniors se presenta como local ante Platense

Boca recibirá a Platense, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura, en busca de un triunfo que le permita acomodarse tras la derrota en su última presentación ante Vélez.

El encuentro, que se llevará a cabo en el estadio "Alberto J. Armando" (más conocido como "La Bombonera") de Capital Federal, a partir de las 19.30, el partido se podrá ver a través de Es Premium. El árbitro será Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Jorge Baliño.

Boca llega a este encuentro envuelto en dudas, luego de la derrota 2 a 1 ante el Vélez de Guillermo Barros Schelotto. Los dirigidos por Claudio Úbeda se mantuvieron con seis puntos, por lo que marchan sextos en la Zona A.

En caso de reencontrarse con el triunfo, el "xeneize" podría terminar la fecha cerca de los líderes de su zona.

La única incógnita en el 11 inicial pasa por el lateral derecho de la defensa, donde aún no está definido si dicha posición será ocupada por Juan Barinaga o Marcelo Weigandt.

Platense, por su parte, había tenido un gran inicio en el Torneo Apertura, producto de los siete puntos sumados en las primeras tres fechas. Sin embargo, en su última presentación sufrió mucho la falta de efectividad y perdió 1 a 0 ante Independiente.