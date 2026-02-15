Se realizó en Argentina la primera ablación por microondas de tiroides

Una ablación por microondas (MWA, microwave ablation) para el tratamiento de un nódulo tiroideo benigno se realizó por primera vez en el sistema público provincial de Córdoba, procedimiento que evita la cirugía convencional, no deja cicatrices y permite preservar la función tiroidea.

Se trata de un procedimiento moderno, mínimamente invasivo y ambulatorio, que utiliza energía térmica controlada para reducir el tamaño del nódulo, sin necesidad de someter al paciente a una cirugía convencional.

El mismo se llevó a cabo en el Nuevo Hospital San Roque y la incorporación de esta tecnología marca un avance significativo para el sistema público de salud, al ofrecer una alternativa terapéutica moderna y accesible.

El beneficio principal de este tratamiento es que evita extirpar la glándula tiroides y todo lo que esto conlleva: no deja cicatrices, no requiere internación, no requiere recuperación, preserva el tejido tiroideo sano y, además, evita que la persona tome medicación que suplemente la función de la glándula tiroidea de por vida.

La intervención estuvo a cargo de los servicios de Cabeza y Cuello, coordinado por los doctores Nicolás Menso y Gabriel Flores, y del servicio de Endocrinología, que conformaron una unidad de trabajo articulada para el abordaje integral de las patologías tiroideas y paratiroideas.

Este espacio interdisciplinario permite analizar distintas alternativas terapéuticas y definir las opciones más adecuadas para cada diagnóstico, garantizando un tratamiento personalizado y de calidad.

Al respecto, el Dr. Nicolás Menso sostuvo: “Realizamos una intervención inédita para el sistema sanitario provincial: redujimos una cirugía convencional a un tratamiento ambulatorio, que no requiere internación, ni largos tiempos de recuperación”.

Este novedoso tratamiento se le realizó a una mujer de 47 años, con diagnóstico de Bocio Nodular, luego de aplicar criterios de selección muy estrictos que incluyen ecografías, punciones, laboratorios y pruebas clínicas, como la evaluación de síntomas compresivos: molestias al tragar, cambios en la voz o bultos en el cuello.

“La intervención se realizó según lo planificado, se logró un procedimiento seguro y ecoguiado. La paciente se está recuperando de manera satisfactoria y se irá de alta en unas horas”, concluyó Menso.

Por su parte, el Dr. Gabriel Flores expresó: “Tener la posibilidad de realizar este tipo de tratamientos tan innovadores en pacientes de nuestra comunidad, a través del trabajo interdisciplinario entre profesionales, jerarquiza la atención y el trabajo que se brinda en el Nuevo Hospital San Roque”.

El procedimiento

La ablación por microondas es una técnica de termoablación percutánea guiada por ecografía, que utiliza ondas electromagnéticas de alta frecuencia para generar calor localizado y provocar una necrosis controlada dentro del nódulo, preservando los tejidos sanos circundantes.

La MWA representa una alternativa segura y eficaz a la cirugía tradicional en pacientes con nódulos benignos que provocan síntomas o muestran crecimiento progresivo.

En tanto, el laboratorio Techno Health proveyó las antenas de microondas al hospital, un aporte clave para facilitar la implementación de la técnica en el sistema público y ampliar el acceso de la comunidad a tratamientos de última generación.

La incorporación de esta tecnología marca un avance significativo para el sistema público de salud, al ofrecer una alternativa terapéutica moderna y accesible, lo que significa una disminución de costos y optimización de recursos, al evitar el uso de quirófano, internación y medicación crónica posterior.

De esta manera, la Provincia de Córdoba amplía su capacidad resolutiva, promueve la equidad en el acceso a tratamientos de alta complejidad y reafirma su compromiso con la innovación y la calidad en la atención sanitaria.