Boca sigue sin mejorar

Boca empató con Platense 0 a 0 y sigue demostrando un pobre nivel futbolístico. El encuentro se jugó en "La Bombonera" ayer con el control de Sebastián Zunino correspondiente a la quinta fecha de la zona A.

La primera llegada del partido se dio a los 11 minutos, con una incursión en el área del lateral de Platense Juan Saborido, cuyo remate de zurda se desvió y dio en el poste derecho del arquero Agustín Marchesin.

A los 32 minutos, un centro desde la derecha habilitó el cabezazo del extremo Lucas Janson, que quiso cambiarle el palo a la jugada pero no pudo superar al arquero Matías Borgogno, de buena atajada sobre su poste izquierdo.

En 43 minutos el lateral Juan Saborido controló una pelota en el borde del área, salió para la izquierda y volvió a rematar con la zurda, aunque su disparo se fue alto y centralizado.

Las dos primeras llegadas de la segunda parte fueron de Boca. Antes del primer minuto, un error en la salida del mediocampista Maximiliano Amarfil dejó mano a mano a Janson que no pudo esquinar su remate y disparó a las manos de Borgogno.

Un minuto después, un pase filtrado del volante Williams Alarcón habilitó al delantero Miguel Merentiel, aunque su derechazo bajo y cruzado desde el costado del área se fue ancho.

El "calamar" tuvo su única llegada del complemento a los 18 minutos, con un avance por izquierda del lateral Tomás Silva, quien, aunque tenía opciones de pase, buscó un remate desde el borde del área que se fue muy alto.

Tres minutos más tarde un buen centro del lateral izquierdo Lautaro Blanco al segundo palo habilitó al extremo Gonzalo Gelini, pero su cabezazo a la carrera se fue alto y desviado.

Luego del pitazo final, la gente despidió a Boca con silbidos, molestos por la pobre producción futbolística que viene demostrando desde el inicio del certamen.

Un clásico sin goles

Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes empataron 0 a 0 en el marco del clásico platense del interzonal de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. En el estadio “Juan Carmelo Zerillo”, ninguno de los dos pudo sacarse ventajas en un partido absolutamente chato y friccionado.

Con este resultado, el equipo de Fernando Zaniratto quedó sexto con siete puntos y sumó su primer empate en el Torneo Apertura donde, en la próxima fecha, visitará a su homónimo mendocino el viernes a las 22.15 horas en el estadio Victor Antonio Legrottaglie. Por su parte, los dirigidos por el “Barba” Eduardo Domínguez quedaron cuartos con 9 puntos y sumaron su tercer empate en este Torneo Apertura donde, en la próxima fecha, recibirán a Sarmiento de Junín el viernes a las 18 horas en el estadio “Juan Carmelo Zerillo”.