Gimnasia y Esgrima inicia hoy el camino al ascenso

Día de Carnaval para que Gimnasia y Esgrima inicie su caminó en la extensa, tediosa y complicada Primera Nacional.

El "lobo" comienza esta tarde su camino en busca del ansiado ascenso a la Liga Profesional.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy recibirá en el estadio "23 de Agosto" a Ferrocarril Midland, en el marco de la fecha 1 Zona B de la Primera Nacional 2026.

El encuentro será dirigido por Yamil Possi, quien estará acompañado por el asistente 1, Ramón Ortíz; y el asistente 2, Mariano Ascensi; mientras que Darío Sandoval será el cuarto árbitro.

Será el debut absoluto del "lobo" en la Primera Nacional 2026, con las expectativas de superar el papel realizado la temporada pasada, con un plantel renovado y una idea de juego aceitada y sostenida tras la victoria ante Central Córdoba de Santiago del Estero por Copa Argentina.

En cuanto al equipo titular que Pellerano dispondrá en cancha, éste no variará mucho del que el DT presentó en el duelo copero. Es decir la gran base del año anterior saltará al campo de juego hoy.

En este marco, el experimentado delantero "albiceleste" Cristian Menéndez indicó que "nos preparamos muy bien para iniciar el torneo", detallando que "quedaron atrás los días de recuperación por el desgaste que tuvimos por Copa Argentina para ahora enfocarnos en Midland".

Destacó que el plantel encara este desafío, sabiendo que "será un partido diferente y duro", observando que "tendremos que doblar los esfuerzos para encontrar espacios", pero subrayó que Gimnasia "continuará trabajando con la misma actitud e intensidad, porque estamos preparados para eso".

Asimismo, enfatizó que "incorporamos bien la idea de juego de Hernán Pellerano", subrayando que dichos conceptos futbolísticos "nos brindan las armas que necesitamos para superar al rival".

Por otra parte, el "Polaco" expresó estar "agradecido" con los hinchas por "la forma en que nos acompañaron en Salta y nos alientan siempre". "Cuando estamos unidos, surge lo bueno", concluyó.

Victoria de Nueva Chicago como visitante en Santiago del Estero

ALEGRÍA “VERDINEGRA” | NUEVA CHICAGO LE GANÓ A GÜEMES EN SANTIAGO.

Por la 1º fecha del torneo de la Primera Nacional, Nueva Chicago se hizo fuerte en Santiago del Estero y ganó por la mínima diferencia gracias al tanto de Cocimano a los 22 minutos de la etapa complementaria.

En síntesis, el conjunto del barrio porteño de Mataderos fue de menor a mayor y terminó quedándose con los tres puntos porque supo aprovechar su momento en el segundo tiempo. Victoria trabajada en el debut y regreso a casa con la ilusión renovada. Otros resultados de ayer: Chacarita 1 San Martín (SJ) 1; Los Andes 0 Almirante Brown 0.