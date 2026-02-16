El Ministerio de Salud informa a la comunidad que, en el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil que se conmemoró ayer,como cada 15 de febrero, se refuerzan las acciones de concientización, detección temprana y acompañamiento integral a niñas, niños y adolescentes a través del trabajo sostenido de la unidad de Oncohematología Pediátrica del hospital "Materno Infantil", única en toda la provincia, donde se brinda atención integral con un equipo interdisciplinario conformado por pediatras, oncohematólogos, neurólogos, nefrólogos, cardiólogos, otorrinolaringólogos, infectólogos, psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, enfermeros, entre otros especialistas, y por el servicio de apoyo como imágenes, laboratorio y hemoterapia.

Detección temprana

La jefa de la Unidad de Oncohematología del hospital "Materno Infantil", María Luz Cosentini, destacó la importancia de reconocer señales de alerta y consultar de manera oportuna: "Si bien el cáncer infantil no puede prevenirse, el diagnóstico precoz permite iniciar tratamientos tempranos y mejorar significativamente la sobrevida".

Entre los signos que requieren consulta médica se encuentran palidez persistente, sangrados, fiebre prolongada sin causa, aparición de bultos, dolor de cabeza frecuente, dolor óseo o articular, vómitos o cambios llamativos en el estado general.

La derivación a tiempo por parte de pediatras, médicos generalistas y equipos de salud es clave para activar el circuito diagnóstico, ya que, ante ello el hospital en general está al servicio de los pacientes oncológicos, no solo el tratamiento clínico, sino también el acompañamiento social, educativo y emocional de cada familia.

Además, se articulan derivaciones a centros de mayor complejidad cuando el tratamiento lo requiere, garantizando continuidad y acceso equitativo. "El mensaje central en esta importante fecha es claro: consultar a tiempo y derivar oportunamente salva vidas. El trabajo coordinado entre comunidad, equipos de salud y hospitales permite avanzar hacia mejores resultados y más oportunidades para cada niño y niña de Jujuy", concluyó Cosentini.