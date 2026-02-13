Certificado de Crédito Fiscal para empresa china

El gobernador Carlos Sadir hizo entrega del certificado de Crédito Fiscal a la empresa china Tsingshan South America, en el marco de la Ley 5.922 de Promoción de Inversiones y el Empleo. La firma es la primera productora de níquel y acero en el mundo y avanza en la construcción de su planta en el Parque Industrial de Perico.

El ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, dijo que la empresa china tiene el proyecto más importante del Parque, que está listo para funcionar en pocos días. "Anunciaron un incremento de su proyecto, lo que implica una inversión importante para producir un insumo del litio, impulsando de esta manera el crecimiento del precio del mineral", agregó.

A su vez, el funcionario ponderó que la empresa genera puestos de trabajo, lo que es de interés principal del Gobierno de Jujuy. La compañía ya cuenta con aproximadamente 200 empleados, siendo un 80% de mano de obra local. Abud sostuvo que el gobernador destacó el cumplimiento de los plazos y el apoyo recibido durante las distintas etapas del proyecto. "Están ansiosos por comenzar a operar y eso mueve la economía", señaló.

Por su parte, el presidente Tsingshan South America, Jing Li, expresó: "Luego de varios años de trabajo, estamos felices de continuar con nuestra inversión aquí. Este beneficio fiscal por la Ley de Inversiones de Jujuy demuestra el compromiso del Gobierno con el desarrollo de la industria".

VISITA PROTOCOLAR | EL GOBERNADOR CON AUTORIDADES DEL EJÉRCITO ARGENTINO EN JUJUY Y SALTA.

Acompañaron el acto de entrega el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, y el secretario de Desarrollo Industrial y Comercial, Diego Suárez.

Ejército Argentino

Por otro lado, el gobernador recibió a las autoridades del Ejército Argentino en Jujuy y Salta, dentro de una visita protocolar. Participaron del encuentro el coronel Javier Julián Rojo, jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 20, y el comandante Hernán Aoki, quien cumplió funciones en Jujuy y actualmente está a cargo de la 5° Brigada de Montaña con sede en la vecina provincia.

"Fue un saludo protocolar. Me hice cargo el 19 de diciembre del año pasado como comandante de la 5ª Brigada de Montaña, por lo cual vine a saludar al señor gobernador y a ponerme a su disposición para cualquier eventualidad", destacó Aoki.

También destacó el lazo con Jujuy y el vínculo con el gobernador que se forjó "cuando era jefe de Regimiento de Infantería de Montaña 20 y por el trabajo que hicimos junto con él en toda la pandemia", recordó.

En cuanto a su relación permanente con la provincia, planteó: "Vinimos con el jefe del RIM 20 para seguir trabajando juntos en todas las actividades que desarrollamos y seguir creciendo en la interacción que tiene el Ejército con Jujuy. El gobernador está muy contento con las actividades que estamos haciendo, siempre dispuesto para apoyar y nosotros para colaborar con la provincia", resaltó.