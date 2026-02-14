Largas filas para subir a la Quebrada por el fin de semana de Carnaval

El intenso movimiento turístico por el festejo de Carnaval ya se hace sentir en las rutas jujeñas. Desde las primeras horas de este sábado, se registran largas filas de vehículos sobre la Ruta Nacional 9 en sentido norte, con destino a las pintorescas localidades de la Quebrada de Humahuaca.

El punto más crítico de la jornada se observa en la zona de San Pablo de Reyes, donde el tránsito avanza con extrema lentitud debido a la alta concentración de automovilistas que buscan disfrutar del fin de semana largo en los valles y cerros quebradeños.

Ante este panorama, y con el objetivo de prevenir siniestros viales, las autoridades hicieron un llamado a los conductores a extremar las medidas de precaución, respetar las señales de tránsito y circular con paciencia. Se recomienda evitar maniobras peligrosas y mantenerse informado sobre el estado de las rutas para minimizar las demoras en la circulación.