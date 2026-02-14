19°
14 de Febrero,  Jujuy, Argentina
San Pedro

Motociclista falleció tras chocar con una camioneta

La víctima, un hombre de 42 años, perdió la vida cuando iba a ser trasladado a un centro de salud.La conductora del vehículo de mayor porte dio negativo en el control de alcoholemia.

Sabado, 14 de febrero de 2026 00:12
ESCENARIO | DEL TRÁGICO INCIDENTE VIAL A LA ALTURA DE RODEÍTO.

Un motociclista de 42 años perdió la vida luego de impactar con una camioneta en la ruta provincial N° 1, en cercanías de la localidad de Rodeíto. La prueba de alcoholemia a la conductora del vehículo de mayor porte resultó negativo. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue del Centro Judicial de la ciudad de San Pedro.

El trágico incidente ocurrió ayer alrededor de las 2.40, cuando el Same fue alertado sobre un hecho en un tramo de la ruta 1 conocido como curva de Villa Las Rosas. Según informaron fuentes oficiales, un motociclista circulaba en dirección contraria a la camioneta y habría impactado contra el lateral de la misma. Tras esto, el único ocupante del motovehículo quedó tendido sobre la cinta asfáltica con una grave hemorragia en rostro y cabeza.

Personal médico acudió al escenario del hecho para la asistencia, pero cuando se disponían a trasladarlo a un centro de salud, el hombre falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

La víctima era un vecino de Rodeíto y circulaba en una motocicleta Honda XR de 150 cc. de cilindrada en dirección de Lavayén a Rodeíto. El otro vehículo involucrado, una camioneta Toyota Hilux blanca, conducida por una mujer que iba acompañada de otras tres mujeres y un hombre, realizaban el trayecto entre Rodeíto y Santa Clara.

También se constituyeron en el escenario del trágico incidente vial los integrantes de Seguridad Vial, quienes se encargaron de señalizar la zona para evitar otro siniestro. Además, le realizaron el control de alcoholemia a la conductora de la camioneta, el cual resultó negativo.

Intervino en el caso personal de la Seccional 53°, dependiente de la Unidad Regional Nº 2 (UR-2), bajo las directivas del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del siniestro.

Por disposición de la Fiscalía, efectivos del cuartel de bomberos de la UR-2 realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la morgue del Centro Judicial de la ciudad de San Pedro.

 

