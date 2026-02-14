Efectivos de Gendarmería Nacional incautaron 61 kilos de cocaína y armas de fuego, y logró la detención de dos personas, durante un patrullaje rural, en la provincia de Salta.

Según fuentes oficiales, el episodio se registró cuando efectivos de la Sección "Núcleo", dependiente del Escuadrón 52 "Tartagal", realizaban tareas de patrullaje motorizado por la ruta provincial N°140, en una zona rural.

Al circular por un camino denominado "Porcelana", el personal de la fuerza visualizó huellas de varias personas y ramas quebradas, lo cual llamó su atención.

En consecuencia, los efectivos iniciaron un seguimiento y divisaron a cinco personas, quienes se desplazaban individualmente, y al solicitar que se detuvieran, éstos emprendieron la fuga.

Tras una persecución detuvieron a un ciudadano menor de edad, de nacionalidad boliviana, quien transportaba una mochila y una pechera táctica, portando un arma con municiones listas para su uso.

Ante este hecho, los gendarmes solicitaron apoyo a los integrantes de las Secciones "Embarcación" y "Senda Hachada". Como resultado del rastrillaje, el personal halló otras cuatro mochilas y tres pecheras tácticas, conteniendo cada una de ellas un arma con sus respectivas municiones.

Profundizando la requisa, se contabilizó un total de 58 paquetes rectangulares similares a los utilizados para el transporte de estupefacientes, cuatro pistolas marca Bersa, calibre 9 mm, modelo Thunder 9 y 28 municiones.

Tras ser trasladados al asiento del Núcleo de la Unidad, personal de Criminalística y Estudios Forenses sometió la sustancia a una prueba de narcotest, que arrojó resultado positivo para cocaína con un peso total de 61 kilos 5 gramos.

Luego de una consulta con la División Antecedentes de Armas de las pistolas incautadas, se estableció que una de las mismas posee solicitud de secuestro vigente desde julio de 2016.

Resultado del rastrillaje sobre los caminos aledaños y el perímetro donde se realizó el procedimiento, los uniformados también lograron identificar a un ciudadano, quien se encontraba aparentemente desorientado.

Intervino la Fiscalía Federal Descentralizada de Tartagal, ordenando la detención de ambos involucrados y el secuestro del estupefaciente, como así también del armamento hallado y otros elementos de interés para la causa.