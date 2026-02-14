Conductor alcoholizado atropelló a una mujer

Un motociclista que conducía en estado de ebriedad atropelló a una joven que sufrió heridas de consideración y tuvo que ser hospitalizada, en pleno microcentro capitalino.

Según las fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró el pasado jueves en la intersección de las calles Lavalle e Independencia del barrio Centro de la capital provincial.

Fue en esas circunstancias que un joven de 23 años conducía una motocicleta Corven de 150 cc de cilindradas, cuando perdió el control del rodado y atropelló a una transeúnte.

Producto del incidente vial, la víctima (26) perdió el conocimiento y quedó tendida en el suelo.

Testigos alertaron de inmediato a las autoridades y una comisión de efectivos policiales y personal del Same se constituyó en el lugar.

Los paramédicos asistieron a la víctima y la trasladaron al hospital "Pablo Soria", donde permanece alojada en sala de Observaciones con heridas de consideración.

Mientras que el conductor protagonista fue sometido a un test de alcoholemia, por personal de Seguridad Vial, cuyo resultado arrojó positivo con 0.58 g/l de alcohol en sangre.

Por tal motivo, quedó alojado en la Seccional 1° en calidad de demorado.

Efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor y luego, la motocicleta fue secuestrada de manera preventiva.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 1°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.