Lunes sin actividad en el parque botánico de Los Perales

El parque botánico municipal "Barón Carlos María Schüel" que queda ubicado en el barrio Los Perales, es un lugar donde la naturaleza se puede contemplar en cualquier época del año. Allí, la flora y la fauna son nobles muestras de que un hábitat lleno de vida autóctona, es posible. No obstante, este lunes permanecerá cerrado al público por disposición de la Resolución Nº 01-DGA/2026, que establece un día de cierre del área protegida. Las actividades se reanudarán el martes, con la atención normal, recordando que para realizar la visita es necesario solicitar turno previamente. Desde la reserva natural urbana recomendaron consultar el estado de acceso al circuito antes de asistir, ya que las condiciones pueden variar según el clima, especialmente en días de lluvia.

SENTIR DE LA TIERRA | LA EXPERIENCIA QUE CAUTIVA A GRANDES Y PEQUEÑOS.

Cada visita al parque es una experiencia única y que consiste en una caminata por senderos de tierra con ascensos y descensos a través de una frondosa vegetación que da muestra de la belleza que nos regala la tierra. Especies de animales espectaculares habitan el parque junto a la multiplicidad de aves que causan el asombro de grandes y pequeños que recorren los caminos con un encanto especial, finalizando en los miradores donde se aprecia una gran vista desde las alturas.

Es por esto que desde el parque botánico es fundamental tener en cuenta distintas recomendaciones al preparar la visita como ser; indumentaria liviana, zapatillas o calzado con buen agarre - ya que no dejarán pasar con zapatos, sandalias y/o crocs.

Como las altas temperaturas se sienten, es prioridad llevar líquido para la hidratación personal - en lo posible agua - y protección para el cuidado de la piel al sol: protector solar y gorra; así como también contar con protección contra los insectos, más específicamente contra los mosquitos. Y además, la jornada "Yungueritos en Verano" contó con una charla y recorrido por los senderos, que los niños - yungueritos efectuaron para conocer el lugar, luego recibieron un obsequio especial antes de reencontrarse con sus familias que fue compost, resultado de este proceso natural que habían aprendido a hacer durante la actividad. Se los invitó a que visiten la compostera para seguir observando cómo los residuos se transforman y recordar que ellos también fueron parte de esa experiencia.

Educación vial para los niños del interior

LORO ALISERO | UNA DE LAS BELLAS AVES QUE SE PUEDEN OBSERVAR EN VIVO.

Los niños de Lozano, Bajo La Viña y San Antonio participaron de las jornadas con actividades lúdicas y recreativas organizadas por la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial. En la oportunidad, brindaron información a través de folletos, comunicación verbal y juegos con entrega de golosinas. Importante es recordar que el objetivo es generar conciencia y ofrecer herramientas para una nueva cultura vial dentro de un entorno seguro y controlado. El aprendizaje fue sobre la seguridad vial y las normas vigentes.

Clases de folclore

CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN | LOS NIÑOS DE DIFERENTES LOCALIDADES APRENDIERON SOBRE LAS SEÑALES VIALES.

Con la intención de ofrecer una enseñanza integral para que permanezca vivo el espíritu del folclore en su máxima expresión, es que se encuentran abiertas las inscripciones para ser parte del taller de folclore en canto, instrumento y baile. Esta actividad se dictará para personas a partir de los seis años, los días lunes de 9 a 12; en tanto martes, miércoles, jueves y viernes de 15 a 18 en el Centro de Participación Vecinal (CPV) “Santa Ana”, ubicado en capitán Krause esquina Comodoro de la Colina del barrio Alto Comedero.