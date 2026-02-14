"Uno de las 47 iba a fallecer ese día y le tocó a mi hijo"

A dos meses del asesinato de Juan Vanega, el joven de 14 años apuñalado en la madrugada del 13 de diciembre pasado, la familia de la víctima organizó una concentración en la Plaza Belgrano de la capital jujeña para reclamar justicia. Al día de la fecha, de los cuatro detenidos al principio, solo queda un imputado con prisión preventiva por el término 40 días, que va a vencer a fin del presente mes.

En ese contexto, El Tribuno de Jujuy dialogó ayer con Soledad Segovia, progenitora del adolescente asesinado, quien se refirió a las novedades de la causa que investiga el hecho. "En la primera audiencia había dos imputados, nada más, uno de 17 años y otro de 18. El menor quedó con 20 días de preventiva y el mayor con 40 días. En la segunda audiencia, que fue hace poco, le dieron la cesión de la prisión preventiva al chico de 17 años y el otro sigue detenido todavía. Hoy convoqué a una marcha para que pidamos justicia por Juan, se cumplen dos meses de su fallecimiento. Yo solo quiero justicia por mi hijo", explicó la entrevistada.

En un primer momento los cuatro acusados cumplieron 30 días de prisión preventiva que se vencieron a mediados de enero. A partir de ese momento, tras otra audiencia se ampliaron las preventivas para esos dos imputados, pero no para los otros dos que también estaban siendo investigados.

Cabe recordar que Juan Vanega el 13 de diciembre pasado fue atacado por una patota cuando se encontraba junto a otro joven en un tramo de la calle Pozo Cavado, de la Etapa XI de la Túpac Amaru de Alto Comedero, en la ciudad capital. En ese contexto, alrededor de la 1.15 el personal policial de la Unidad Regional 7 de Alto Comedero fue alertado acerca del ataque que habría dejado al menos dos heridos en la vía pública.

También se constituyó el personal del Same, que constató la muerte instantánea de Vanega debida a un profundo corte en la arteria femoral, mientras que su amigo de 13 resultó herido y fue trasladado al hospital "Materno Infantil", fuera de peligro.

Amenazas previas

En otro tramo de la entrevista, Segovia hizo referencia a las amenazas que su hijo y los amigos recibieron en esos días de diciembre último. "Hubo mensajes de que supuestamente uno de las 47 Hectáreas iba a fallecer ese día y le tocó a mi hijo, lamentablemente. Pero Juan nunca tuvo problemas con los chicos del barrio donde nosotros vivimos. Él era bueno, tranquilo, como él siempre decía", recordó la mujer a este diario.

Las intimidaciones que mencionó eran conocidas por quien luego fuera víctima. "Hay un video, que hace poco vi, que él (por Juan Vanega) decía que nadie fuera lastimado, que quería caminar tranquilo por su barrio, que no le quiten la zapatillas y hoy estamos acá. Quiero pedir justicia por Juan, que me ayuden", solicitó la madre del adolescente asesinado.

Diálogo con el fiscal

RECLAMO | FAMILIARES DE JUAN VANEGA AYER EN LA PLAZA BELGRANO DE LA CAPITAL.

Al cierre de esta edición este diario no tenía conocimiento acerca de si Soledad Segovia había dialogado con el fiscal que entiende en la causa. La misma está en manos de Martín De Tezanos Pintos, titular de la Fiscalía Especializada en Responsabilidad penal juvenil en el ámbito de la ciudad capital.

"Todavía no hablé con el fiscal, no hablé con nadie sobre Juan, de cómo va a seguir el procedimiento. Quiero justicia para Juan, quiero que paguen todos los que lastimaron a mi hijo, que no son cuatro como se decía, son varios. Y hoy por hoy uno de ellos fue liberado, o sea que ya son tres los que están en su casa, con su familia y yo a mi hijo no lo voy a ver nunca más", explicó visiblemente conmovida.

A lo que agregó que "había cuatro detenidos, queda uno solo nada más, de 18 años que creo que ahora el 25 (de febrero) cumple los 40 días de preventiva. Esto fue en el barrio de la Túpac Amaru. Hubo una fiesta y ahí lo atacaron a Juan. Hay videos, hay todo lo que se pueda comprobar. Se burlaban de mi hijo, no sé si este mayor o el menor burlándose diciendo 'aguante la Tupac'. Hay videos, mensajes, audios. Quiero que el fiscal investigue y que se haga justicia". La referencia a los videos es con respecto a la cámara de seguridad de una vivienda ubicada en frente a donde quedó tendido Juan Vanega.

La entrevistada también recordó que "no pude salir a pedir justicia esa vez por mi hijo porque estuve internada, muy grave. Hoy sí me pongo de pie para pedir justicia por Juan, que no haya más casos como el de Juan", repasó en diálogo con este diario, a dos meses del hecho que enlutó a ella y su familia.

La investigación del asesinato del adolescente de 14 años

De acuerdo a la información recabada por este medio, el hecho se desencadenó alrededor de la 1.15 del sábado 13 de diciembre pasado, cuando un grupo de adolescentes enfrentó a las dos víctimas en un sector de la calle Pozo Cavado, en la Etapa XI de la Tupac Amaru del barrio capitalino de Alto Comedero.

En esas circunstancias, un nutrido grupo de adolescentes que se encontraba en el parque acuático del mencionado sector barrial observó a otro grupo de jóvenes que se dirigían a una vivienda, donde se iban a reunir. Estos jóvenes no dudaron en ir hacia ese inmueble y manifestando su territorialidad, amenazaron a los jóvenes. Minutos más tarde, un adolescente de 14 años, identificado por la Policía como Juan Vanega, junto a otro joven de 13, salieron de la casa para ir a comprar y a los pocos metros fueron interceptados por este grupo.

Uno de ellos, que tenía en su poder un arma blanca, los atacó. Vanega fue herido en la pierna izquierda, lo que le provocó un profundo corte en la arteria femoral y a los pocos minutos falleció, mientras que la víctima de 13 también resultó herida y por fortuna fuera de peligro. En ese momento, fue trasladado por el personal del Same al hospital “Materno Infantil” de esta ciudad. Toda esta secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad, donde se observa a Vanega que viene corriendo desde la esquina y a los pocos metros se desploma y queda inconsciente.

Las detenciones de los supuestos involucrados se hicieron efectivas durante la mañana del día del asesinato. En el inicio de la investigación, el fiscal regional Guillermo Beller, le afirmó a El Tribuno de Jujuy que “entendemos, por lo menos en un principio, respecto de la calificación, que no se trata de una riña. Vamos a ir en la hipótesis de la Fiscalía y en nuestra teoría del caso, por algo con premeditación”.

Autopsia

El estudio, realizado en la morgue del Poder Judicial, determinó que la causa de la muerte fue un “shock hemorrágico” provocado por una única y precisa herida de arma blanca. El informe detalla que la lesión, ubicada en el muslo izquierdo, alcanzó y dañó tanto la arteria como la vena femoral, vasos sanguíneos de gran calibre cuyo corte provocó una hemorragia masiva y rápida. Un hallazgo significativo es que el joven no presentaba otras heridas de defensa o de ataque, lo que, según la pericia, indica que la agresión fue directa y de una letalidad inmediata.