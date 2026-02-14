Tres heridos tras violento impacto contra un puente

Un siniestro vial se registró en las últimas horas en el puente angosto de El Quemado, sobre la Ruta Nacional 34, dejando como saldo a tres personas lesionadas. El siniestro ocurrió cuando un automóvil en el que viajaban tres hombres con destino a la ciudad de Salta sufrió la rotura de un neumático delantero, lo que provocó que el conductor perdiera el control del rodado.

Según las primeras informaciones, tras el desperfecto mecánico, el vehículo impactó de manera violenta contra la estructura del puente del arroyo El Zanjón, en la mencionada zona de El Quemado. A raíz del choque, los tres ocupantes resultaron con lesiones de diversa consideración y fueron asistidos inmediatamente en el lugar.

Fuentes hospitalarias confirmaron que los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Paterson de la ciudad de San Pedro de Jujuy para recibir atención médica. El conductor, identificado como Jorge M., quedó internado bajo observación y en resguardo de los profesionales de la salud, mientras que los otros dos acompañantes también reciben asistencia por las heridas sufridas en el impacto.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de la Provincia y personal de emergencias, quienes realizaron las pericias correspondientes para establecer las causas exactas del siniestro. El tránsito en la zona se vio parcialmente interrumpido durante las tareas de rescate y remoción del vehículo.