Robaron millonaria suma de dinero de un auto y huyeron

Delincuentes sustrajeron una millonaria suma de dinero tras violentaron un vehículo, perteneciente a un turista, en la localidad de Purmamarca.

Según establecieron las fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado jueves en inmediaciones de la terminal de ómnibus de la mencionada localidad, ubicada en el departamento Tumbaya.

Fue en esas circunstancias que un joven, oriundo de la provincia de Buenos Aires, dejó estacionado un automóvil Renault Logan en el lugar, se ausentó un momento y al retornar se dio con la ingrata noticia que delincuentes habían violentado el rodado.

Al inspeccionar en detalle sus pertenencias, cayó en cuenta que los inculpados sustrajeron un millón 500 mil pesos, 500 dólares, una gran cantidad de prendas de vestir, un teléfono celular y documentación personal.

De manera inmediata alertó a las autoridades y efectivos policiales de la Seccional 57° se constituyeron en el lugar, donde el joven relató que solo se ausentó unos minutos y al retornar se percató del ilícito.

Los efectivos remitieron las actuaciones al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó un relevamiento de cámaras del sector, recabar testimonio de posibles testigos del ilícito y que personal del departamento de Criminalística realice las pericias de rigor.

Luego, el damnificado formalizó la correspondiente denuncia en la Seccional 57°.

Finalmente, los efectivos policiales de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 3 quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por directivas del representante fiscal.