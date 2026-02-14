25°
14 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Ejesa
El Tribuno por los barrios
Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy
SALTA
San Pedro
Pleno centro capitalino
Caso Juan Vanega
Purmamarca
Carnaval
Siniestro Vial
Ejesa
El Tribuno por los barrios
Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy
SALTA
San Pedro
Pleno centro capitalino
Caso Juan Vanega
Purmamarca
Carnaval
Siniestro Vial

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Purmamarca

Robaron millonaria suma de dinero de un auto y huyeron

Violentaron el vehículo, perteneciente a un turista, y escaparon con un millón 500 mil pesos, 500 dólares y un celular.

Sabado, 14 de febrero de 2026 00:00

Delincuentes sustrajeron una millonaria suma de dinero tras violentaron un vehículo, perteneciente a un turista, en la localidad de Purmamarca.

Según establecieron las fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado jueves en inmediaciones de la terminal de ómnibus de la mencionada localidad, ubicada en el departamento Tumbaya.

Fue en esas circunstancias que un joven, oriundo de la provincia de Buenos Aires, dejó estacionado un automóvil Renault Logan en el lugar, se ausentó un momento y al retornar se dio con la ingrata noticia que delincuentes habían violentado el rodado.

Al inspeccionar en detalle sus pertenencias, cayó en cuenta que los inculpados sustrajeron un millón 500 mil pesos, 500 dólares, una gran cantidad de prendas de vestir, un teléfono celular y documentación personal.

De manera inmediata alertó a las autoridades y efectivos policiales de la Seccional 57° se constituyeron en el lugar, donde el joven relató que solo se ausentó unos minutos y al retornar se percató del ilícito.

Los efectivos remitieron las actuaciones al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó un relevamiento de cámaras del sector, recabar testimonio de posibles testigos del ilícito y que personal del departamento de Criminalística realice las pericias de rigor.

Luego, el damnificado formalizó la correspondiente denuncia en la Seccional 57°.

Finalmente, los efectivos policiales de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 3 quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por directivas del representante fiscal.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD