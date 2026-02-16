Santa Clara celebra con sus corsos

DANIEL SALAS

En las Yungas de Jujuy la celebración carnestolenda se vivencia principalmente en la noche con los tradicionales corsos donde comparsas, murgas, pimpines, confraternidades y otras agrupaciones concentran la atención de los pobladores. El festejo carnavalero durante el día se reduce a juegos con agua en los barrios donde los niños y jóvenes son protagonistas, pero cuando anoche la familia se predispone a presenciar y aplaudir a los grupos de bailes. Tal es el caso de Santa Clara donde en estos días la ciudadanía se reúne a lo largo de la calle Juan Manuel de Rosas sobre la cual a lo largo de seis cuadras se despliegan más de diez comparsas integradas por jóvenes de la localidad.

DESTACADO | LOS CORAZONES ALEGRES PRESENTES.

El sábado y ayer el espectáculo carnestolendo reunió gran cantidad de público, y se descuenta que también suceda hoy y mañana prolongándose hasta las primeras horas de la madrugada. Entre los participantes están Fraternidad caporal, Guerrera K-Pop, Paso de fuego, Corazones alegres y otras representando a los diferentes sectores de la ciudad que reciben el respaldo del público. Después del martes, los corsos regresarán el próximo fin de semana y finalizaría el domingo con entrega de premios a las mejores comparsas por parte del municipio. Estos últimos días fueron de intenso calor en Santa Clara y en toda la región, por lo que las noches se tornan muy agradables e ideales para salir a afuera y presenciar el pasacalle de las comparsas.

FRATERNIDAD CAPORAL

Organizado por el municipio el espectáculo carnestolendo no sólo congrega a las familias de la comuna, también de localidades cercanas como El Piquete y de otros parajes que llegan para disfrutar en estos días de carnaval.

JÓVENES | CONFRATERNIDAD PASO DE FUEGO.

Grupos de caporales, tinkus, danzas de proyección, modernas y otras son utilizadas por los jóvenes para lucirse en la noche demostrando sus condiciones para el baile y la creatividad.