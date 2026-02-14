20°
14 de Febrero,  Jujuy, Argentina
LALIGA ARGENTINA
boxeo
deporte social
PRIMERA NACIONAL
Por los clubes
LIGA PROFESIONAL
Jueves de Comadres
carnaval 2026
Ejesa
3884873397
Ejesa

Interrupción programada del servicio de luz

Por tareas destinadas a fortalecer la calidad del sistema eléctrico.

Sabado, 14 de febrero de 2026 00:04

La empresa jujeña de distribución de energía eléctrica informa a San Pedro que, con el objetivo de elevar la calidad del servicio eléctrico, se llevarán adelante tareas programadas de mantenimiento y mejora en el sistema de distribución eléctrica.

Y que para su correcta ejecución, será necesario realizar una interrupción programada del suministro el próximo miércoles 18 de febrero en ciudad de San Pedro, Aserraderos en San Lucas y zonas aledañas, en el horario de 8 a 10, aproximadamente.

También en San Lucas, camino a Lobaton y zonas aledañas, en el horario de 10 a 13, aproximadamente.

Instan a los usuarios a tomar las precauciones necesarias durante el período mencionado. Ante cualquier duda o requerimiento, recordaron que la comunidad puede comunicarse a través de sus canales oficiales de atención disponibles las 24 horas en https://linktr.ee/ejesa

 

