Interrupción programada del servicio de luz

La empresa jujeña de distribución de energía eléctrica informa a San Pedro que, con el objetivo de elevar la calidad del servicio eléctrico, se llevarán adelante tareas programadas de mantenimiento y mejora en el sistema de distribución eléctrica.

Y que para su correcta ejecución, será necesario realizar una interrupción programada del suministro el próximo miércoles 18 de febrero en ciudad de San Pedro, Aserraderos en San Lucas y zonas aledañas, en el horario de 8 a 10, aproximadamente.

También en San Lucas, camino a Lobaton y zonas aledañas, en el horario de 10 a 13, aproximadamente.

Instan a los usuarios a tomar las precauciones necesarias durante el período mencionado. Ante cualquier duda o requerimiento, recordaron que la comunidad puede comunicarse a través de sus canales oficiales de atención disponibles las 24 horas en https://linktr.ee/ejesa