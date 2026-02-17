Cerrarán la frontera por aumento de casos de dengue en Bolivia

Según fuentes oficiales, los municipios de Bermejo y Yacuiba, en la región fronteriza sur del departamento de Tarija, confirmaron este viernes 13 de febrero un total de 20 casos positivos de dengue: 8 en Bermejo y 12 en Yacuiba.

Ante este escenario y el alto flujo de personas por el feriado extra largo de Carnaval, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) declaró la emergencia sanitaria departamental.

Desde el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) definieron realizar este miércoles 18 de febrero una jornada masiva de descacharrado para combatir al mosquito Aedes aegypti.

La medida implicará la paralización de actividades escolares, comerciales e institucionales, además del cierre temporal de la frontera con Argentina desde las 6:00 de la mañana.