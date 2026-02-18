En Humahuaca, la chaya ya conecta al Carnaval chico

Finalizó el Carnaval grande en Humahuaca, y después de cuatro jornadas intensas de festejos hoy inicia el receso hasta el Carnaval chico, que no será largo porque hay comparsas que seguirán celebrando.

El Martes de Chaya puso a prueba a los carnavaleros que tienen el tupé de decir que representan al diablo de Humahuaca, pero en realidad no es tan así, ya que solo resisten hasta el mediodía y el resto de la jornada quedan a la deriva.

Al margen de eso estuvo lo popular, como la invitación de Jaime Castellón a Los Lenguas Secas y la Juventud Alegre, donde la chaya la hicieron Jaime Gustavo, Samuel y Cristian Castellón. Cerca de ahí la familia Ramos, Mamani y Fernández, en el barrio San José, estuvo de chaya; y al oeste del barrio Santa Rosa la agrupación Los Deskrria2 tuvo la invitación de las comadres Gladys Guari y Betina Soto y de los compadres Abel Gutiérrez y Raúl Corimayo. También cerca chayó la comparsa Rosas y Claveles y al pie de la Torre de Santa Bárbara los folcloristas humahuaqueños.