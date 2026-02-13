Emanero anuncia su show en el teatro Martin Fierro de Jujuy

Emanero presenta su nuevo álbum “Todo por un beso”, un proyecto conceptual que explora el amor en todas sus formas y marca una nueva etapa en su carrera. En este marco, el artista se presentará el 08 de agosto en Teatro Martin Fierro, en San Salvador de Jujuy, como parte de una gira que acompañará el lanzamiento del disco y lo llevará a recorrer distintas ciudades de Latinoamérica y Europa.
Las entradas están disponibles a la venta a través de Norteticket, https://norteticket.com/ .
El disco reúne una colección de canciones que reflejan la madurez artística de Emanero. “Todo por un beso” recorre distintos climas y ritmos —desde baladas hasta merengues—, con letras que ponen en primer plano la emoción, las historias y los vínculos.
En “Todo por un beso”, Emanero comparte nuevas colaboraciones con David Bisbal, Luciano Pereyra, L-Gante, Ángela Leiva y otros invitados. Entre ellos se destaca “La Peligrosa”, junto a Bisbal y Pereyra, una canción que simboliza el encuentro y refuerza su capacidad de conectar generaciones a través de la música.
“TODO POR UN BESO” - TOUR | FECHAS:
9 de abril — Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Movistar Arena
17 de abril — Argentina | Junín, Provincia de Buenos Aires | Teatro San Carlos
7 de mayo — Argentina | Rafaela, Provincia de Santa Fe | Sala 9
9 de mayo — Argentina | Paraná, Provincia de Entre Ríos | Hierlam XL
22 de mayo — Argentina | Córdoba, Provincia de Córdoba | Quality Arena
23 de mayo — Argentina | Río Cuarto, Provincia de Córdoba | Opus Costanera
5 de junio — Argentina | San Juan, Provincia de San Juan | Teatro Sarmiento
6 de junio — Argentina | Mendoza, Provincia de Mendoza | Arena Maipú
1 de agosto — Argentina | Neuquén, Provincia de Neuquén | Mood Live
2 de agosto — Argentina | Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires | Dow Center
7 de agosto — Argentina | San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán | Teatro Mercedes Sosa
8 de agosto — Argentina | San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy | C. C. Martín Fierro
9 de agosto — Argentina | Salta, Provincia de Salta | Teatro Provincial
15 de agosto — Uruguay | Montevideo | Antel Arena
17 de agosto — Argentina | Santa Fe, Provincia de Santa Fe | Estadio Cubierto Club A. Unión
21 de agosto — Chile | Santiago de Chile | Teatro Caupolicán
4 de septiembre — España | Barcelona | Sala Razzmatazz
5 de septiembre — España | Madrid | Sala La Riviera
6 de septiembre — España | Valencia | Sala Madison
9 de septiembre — España | Mallorca (Palma de Mallorca) | Es Gremi Centre Musical
11 de septiembre — España | Alicante | Sala The One
12 de septiembre — España | Málaga | Sala París 15
2 de octubre — Argentina | La Plata, Provincia de Buenos Aires | Teatro Argentino de La Plata