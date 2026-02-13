22°
Palpalá

Con gran éxito arrancó el "Carnaval de Todos" en Palpalá

 La avenida Martijena fue el escenario de la primera noche de corsos, con gran presencia de familias y coloridas comparsas.

Viernes, 13 de febrero de 2026 17:06

Con gran convocatoria se concretó en Palpalá la primera de tres noches gratuitas del “Carnaval de Todos”, evento organizado por el ejecutivo local. El público presente pudo disfrutar del colorido y el talento de las comparsas locales e invitadas, y promover iniciativas que apuntan al cuidado del medio ambiente y la conciencia sobre temas de género. La organización dispuso un operativo integral para garantizar el normal desarrollo de la jornada, brindando seguridad y comodidad a los asistentes.

Además, estuvieron acompañando para mayor seguridad la policía de la provincia, SAME, Bomberos Voluntarios, las diferentes áreas del municipio como ser Seguridad Ciudadana, Transito, Salud, Bromatología y Control Comercial, Medio Ambiente, entre otros.

El tradicional evento organizado por la gestión municipal, reunió a público de todas las edades y de distintos puntos de Jujuy y otras provincias para disfrutar de los festejos carnestolendos, combinando alegría, baile y color con acciones de concientización sobre el cuidado del medio ambiente y espacios de información sobre derechos de género. En este marco, se desarrollan actividades de Ecocaje y stands informativos de la Dirección de Paridad y Género.

El Ecocaje, que ya tuvo una primera edición exitosa en “Sentí Palpalá”, vuelve a instalarse en los corsos, invitando a la gente a llevar residuos reciclables como botellas de plástico, cartones, papeles y latitas de cerveza. A cambio, los participantes reciben artículos elaborados con materia prima reciclada. Desde el área de Medio Ambiente local, destacaron la respuesta positiva del público y agradecen a su equipo y al intendente Rivarola por el apoyo a esta iniciativa.

La Dirección de Paridad y Género, cuenta con un stand informativo durante los tres días de los corsos, brindando asesoramiento legal y difundiendo precauciones sobre violencia de género. Asimismo, invitan a la gente a acercarse para obtener información y aprovechar el festejo con conciencia.

Las comparsas, que son el centro del evento, participaron con gran entrega mostrando su talento a lo largo de la avenida Martijena. Natalia, integrante de la comparsa “Talento Tropical” de San Salvador de Jujuy (invitada en esta edición), vive su primer carnaval de verano en la ciudad y destaca el esfuerzo conjunto de toda la agrupación, que prepara los números durante varios meses con gran esfuerzo en coreografía, vestuario y elección de temas. Marcelo Sánchez, director de la “Fraternidad Salay Zapateadito Jujuy”, con siete años de participación y miembros de la ciudad de Palpalá y Alto Comedero, se mostró contento por la respuesta del público e invita a asistir a las últimas jornadas.

Por su parte, el público, tanto local como visitante de otras provincias, destacó el esfuerzo de cada agrupación para llegar a esta instancia y compartir su talento y preparación, instando a todos los que aún no pudieron disfrutar de este evento, a acercarse a las dos últimas noches de corsos.

