Con gran éxito arrancó el "Carnaval de Todos" en Palpalá

Con gran convocatoria se concretó en Palpalá la primera de tres noches gratuitas del “Carnaval de Todos”, evento organizado por el ejecutivo local. El público presente pudo disfrutar del colorido y el talento de las comparsas locales e invitadas, y promover iniciativas que apuntan al cuidado del medio ambiente y la conciencia sobre temas de género. La organización dispuso un operativo integral para garantizar el normal desarrollo de la jornada, brindando seguridad y comodidad a los asistentes.

Además, estuvieron acompañando para mayor seguridad la policía de la provincia, SAME, Bomberos Voluntarios, las diferentes áreas del municipio como ser Seguridad Ciudadana, Transito, Salud, Bromatología y Control Comercial, Medio Ambiente, entre otros.

El tradicional evento organizado por la gestión municipal, reunió a público de todas las edades y de distintos puntos de Jujuy y otras provincias para disfrutar de los festejos carnestolendos, combinando alegría, baile y color con acciones de concientización sobre el cuidado del medio ambiente y espacios de información sobre derechos de género. En este marco, se desarrollan actividades de Ecocaje y stands informativos de la Dirección de Paridad y Género.

El Ecocaje, que ya tuvo una primera edición exitosa en “Sentí Palpalá”, vuelve a instalarse en los corsos, invitando a la gente a llevar residuos reciclables como botellas de plástico, cartones, papeles y latitas de cerveza. A cambio, los participantes reciben artículos elaborados con materia prima reciclada. Desde el área de Medio Ambiente local, destacaron la respuesta positiva del público y agradecen a su equipo y al intendente Rivarola por el apoyo a esta iniciativa.

La Dirección de Paridad y Género, cuenta con un stand informativo durante los tres días de los corsos, brindando asesoramiento legal y difundiendo precauciones sobre violencia de género. Asimismo, invitan a la gente a acercarse para obtener información y aprovechar el festejo con conciencia.

Las comparsas, que son el centro del evento, participaron con gran entrega mostrando su talento a lo largo de la avenida Martijena. Natalia, integrante de la comparsa “Talento Tropical” de San Salvador de Jujuy (invitada en esta edición), vive su primer carnaval de verano en la ciudad y destaca el esfuerzo conjunto de toda la agrupación, que prepara los números durante varios meses con gran esfuerzo en coreografía, vestuario y elección de temas. Marcelo Sánchez, director de la “Fraternidad Salay Zapateadito Jujuy”, con siete años de participación y miembros de la ciudad de Palpalá y Alto Comedero, se mostró contento por la respuesta del público e invita a asistir a las últimas jornadas.

Por su parte, el público, tanto local como visitante de otras provincias, destacó el esfuerzo de cada agrupación para llegar a esta instancia y compartir su talento y preparación, instando a todos los que aún no pudieron disfrutar de este evento, a acercarse a las dos últimas noches de corsos.