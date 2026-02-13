23°
Pablo soria

Jujuy registró una nueva donación de órganos en el hospital Pablo Soria

En la madrugada de hoy, se llevó a cabo un nuevo operativo de donación de órganos y tejidos. Con este procedimiento, Jujuy alcanza su decimotercera intervención del año, ampliando las oportunidades de vida y fortaleciendo la coordinación del sistema sanitario.

Viernes, 13 de febrero de 2026 18:36

El Ministerio de Salud informa a la comunidad que en la madrugada de este viernes se llevó adelante el operativo de donación número 13 del año en la provincia, con una ablación monoorgánica en el hospital Pablo Soria de la capital jujeña.

El procedimiento fue posible gracias al trabajo articulado entre los equipos hospitalarios y el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY), reafirmando el compromiso del sistema sanitario con la donación como política pública sostenida.

Cada operativo representa una oportunidad concreta para personas que se encuentran en lista de espera y refleja la solidaridad de las familias donantes, así como la preparación permanente de los equipos de salud para actuar con profesionalismo y respeto.

Información sobre la donación de órganos en Jujuy

Para más información sobre donación de órganos y tejidos la comunidad puede consultar en el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY) ubicado en calle Güemes 1360 de San Salvador o al teléfono (0388) 4221228, de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

