Apuñalaron a un hombre en un local bailable durante los festejos de Jueves de Comadres

Un hombre resultó herido de arma blanca en la madrugada de este jueves en un local nocturno de la zona sur de la ciudad, en el marco de los festejos por el “Jueves de Comadres”. El hecho ocurrió en un boliche ubicado en el barrio San Pedrito, en cercanías a las avenidas Párroco Marshke y Almirante Brown, y es investigado por el Ministerio Público de la Acusación, con intervención de efectivos de la Seccional 32.

De acuerdo con fuentes extraoficiales y registros difundidos en redes sociales, la agresión se produjo durante una gresca en el interior del local bailable. Según las primeras versiones, el conflicto se habría iniciado entre dos mujeres y derivó en la intervención de otras personas que las acompañaban, generando una trifulca generalizada.

En ese contexto, uno de los involucrados habría atacado con un arma blanca a la víctima, quien cayó desvanecida dentro del establecimiento. Personal de seguridad del lugar brindó las primeras asistencias hasta la llegada de equipos sanitarios.

Posteriormente, el herido fue trasladado por el SAME al hospital Pablo Soria, donde permanece internado. El parte médico se mantiene en reserva.

Hasta el momento no se registraron personas detenidas y la investigación continúa bajo la órbita judicial para determinar responsabilidades y circunstancias del ataque.