21°
13 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Estados Unidos
Turismo
Turismo
Turismo
Carnaval
ruta 42
moto
reforma laboral
Estados Unidos
Turismo
Turismo
Turismo
Carnaval
ruta 42
moto
reforma laboral

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Policiales

Apuñalaron a un hombre en un local bailable durante los festejos de Jueves de Comadres

El hecho se registró en un local en cercanías de las avenida Párroco Marshke y Almirante Brown, y es investigado por personal de la Seccional 32.

Viernes, 13 de febrero de 2026 16:09

Un hombre resultó herido de arma blanca en la madrugada de este jueves en un local nocturno de la zona sur de la ciudad, en el marco de los festejos por el “Jueves de Comadres”. El hecho ocurrió en un boliche ubicado en el barrio San Pedrito, en cercanías a las avenidas Párroco Marshke y Almirante Brown, y es investigado por el Ministerio Público de la Acusación, con intervención de efectivos de la Seccional 32.

De acuerdo con fuentes extraoficiales y registros difundidos en redes sociales, la agresión se produjo durante una gresca en el interior del local bailable. Según las primeras versiones, el conflicto se habría iniciado entre dos mujeres y derivó en la intervención de otras personas que las acompañaban, generando una trifulca generalizada.

En ese contexto, uno de los involucrados habría atacado con un arma blanca a la víctima, quien cayó desvanecida dentro del establecimiento. Personal de seguridad del lugar brindó las primeras asistencias hasta la llegada de equipos sanitarios.

Posteriormente, el herido fue trasladado por el SAME al hospital Pablo Soria, donde permanece internado. El parte médico se mantiene en reserva.

Hasta el momento no se registraron personas detenidas y la investigación continúa bajo la órbita judicial para determinar responsabilidades y circunstancias del ataque.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD