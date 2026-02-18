Rodolfo Aguiar: "Quitaron los artículos que afectan a los gremios y no los que afectan a los trabajadores"

El secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo hoy que si hubo un pacto entre la CGT y el Gobierno para que no se elimine la cuota sindical "sería una de las negociaciones más oscuras de la democracia". "Es llamativo que se hayan quitado de la reforma los artículos que afectan a los gremios y no los que afectan a los trabajadores", exclamó, y agregó que "si no hubo una negociación, ¿cómo se explica que ganan los sindicatos y pierden los laburantes?".

En una entrevista con FM SOL, de El Tribuno de Jujuy, el gremialista sostuvo que "tiene que quedar claro que este es un paro con movilización, porque desde la CGT parece que siempre falta algo". "Primero fue movilización sin paro y ahora paro sin movilización, y así va a ser muy difícil que se pueda frenar a un Gobierno nacional que está decidido a arrasar con todos nuestros derechos", expresó.

Aguiar sostuvo que "el paro tiene que ser activo, ya que es muy grande el repudio hacia la reforma laboral y hay una indignación social que surgió a partir de que se conoció el artículo de las licencias médicas, lo que permitió que los trabajadores se empezaran a involucrar acerca del resto del contenido de esta ley, que es pésima de principio a fin".

"Es una excusa que la CGT no convoca a una marcha porque se van a adherir a la huelga los gremios del transporte. Si convocamos a un paro y los gremios del transporte se suman, tienen que garantizar las unidades suficientes para que el pueblo se pueda movilizar. Nosotros convocamos igual a la movilización. Por supuesto que la falta de transporte es una dificultad objetiva, pero no le podemos negar a los trabajadores el derecho constitucional de manifestarse y dejar las calles vacías, sirviéndoselas en bandeja a los diputados. La noche que se trató el proyecto en el Senado había más valijas que en plenas vacaciones de verano", manifestó.

Consultado sobre el impacto de la norma, Aguiar señaló que "esta reforma laboral no es compatible con el sistema democrático, ya que están imponiendo una legislación que es peor que la que regía en la última dictadura militar".

El dirigente añadió que "el Frente de Sindicatos Unidos (al que pertenece) convocó a movilizar en todo el país, ya que acá va a existir un día después". "La historia nos va a juzgar y vamos a tener que contar en donde estuvimos parados frente a la peor ofensiva contra los trabajadores que se recuerde en democracia. Si fuimos los que facilitamos este ataque sin precedentes o si fuimos los que resistimos en las calles", aseveró.

Interrogado sobre si la eliminación del artículo de las licencias médicas puede llegar a debilitar el paro, Aguiar rechazó esa hipótesis y aseguró que "la huelga se va a hacer sentir en todo el país y será una muestra del rechazo generalizado de los trabajadores a la reforma laboral". "Esto también muestra que es falso que los trabajadores no quieren luchar, lo que falta son dirigentes que los convoquen. El paro y la movilización van a ser contundentes pese a que el Gobierno nacional salió con una nueva amenaza ilegal que descontarnos a los estatales el día de paro. Yo le digo a (Manuel) Adorni que no vaya ni al baño porque no va a tener quien se lo limpie y que se lleve sobrecitos de té en el bolsillo porque no lo van a atender mañana. Se va a paralizar toda la administración pública en el país".

Si bien el líder de ATE confirmó que irán a la Justicia para tratar de frenar la norma, señaló que "no hay que ser inocentes pese a las 136 obresvaciones de inconstitucionalidad que tiene la reforma". "Algunos hablan de judicializar con facilidad porque tienen presente la ley Bases y la suspensión que hizo la Justicia sobre el capítulo laboral, pero debemos tener en cuenta que allí no se abordó la cuestión de fondo y se hizo hincapié en la falta de necesidad y urgencia para haber omitido el tratamiento que tenía que tener en el Congreso. Ahora el escenario va a ser distinto, ya que vamos a tener una ley aprobada por ambas cámaras y además sería desconocer que la última vez que la Corte Suprema decretó la inconstitucionalidad de una reforma laboral tardó más de 13 años en hacerlo".

Para finalizar, cuestionó la creación de un fondo para pagar las indemnizaciones por despido, ya que "pone al borde la quiebra al sistema jubilatorio argentino con la intención de que vuelvan las Afjp, ya que el FAL va a desfinanciar más del 30% al sistema". "Calculamos que entre 3 mil y 4 mil millones de dólares van a dejar de entrar al sistema jubilatorio. Es la misma gente que nos había dicho que no se podía avanzar con la moratoria previsional porque se iba a desfinanciar el sistema. Está quedando claro que esta es una reforma pro mercado y que la única finalidad que tiene es el displinamiento de las fuerzas del trabajo y aumentar las ganancias de las grandes empresas. Esta ley no va a crear ningún empleo nuevo porque el empleo no lo crea una ley, el empleo lo crea una ecnomía con políticas sociales y productivas", concluyó.