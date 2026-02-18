La CGT ratificó el paro nacional contra la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) endureció su postura frente al Gobierno y ratificó este martes el paro general de 24 horas convocado para el jueves, en coincidencia con el tratamiento en la Cámara de Diputados de la reforma laboral impulsada por Javier Milei. "No vamos a entregar las conquistas de los trabajadores", sentenciaron desde la central obrera, que advirtió que la medida de fuerza "es solo el comienzo".

En una conferencia de prensa realizada en la histórica sede de Azopardo 802, el triunvirato cegetista hizo un enfático "llamado a la reflexión" a los legisladores para que asuman "responsabilidad política" y rechacen el proyecto oficial. "Que representen a los trabajadores, que también los votaron", exhortaron.

Pero la crítica al Gobierno no se limitó a la reforma laboral. La CGT también apuntó contra la gestión económica del Ejecutivo al atribuirle directamente la responsabilidad por el cierre de la planta de FATE, que dejará sin empleo a 920 trabajadores. Para la central obrera, la decisión de la empresa es consecuencia directa del "fracaso del plan económico del Gobierno", en un duro pronunciamiento que refleja la creciente tensión social.

Mientras el conflicto gremial escala, todos los ojos estarán puestos este jueves en el Congreso, donde la movilización sindical y el debate parlamentario definirán el futuro de una de las reformas más polémicas del oficialismo.