Cuatro vehículos chocaron en cadena sobre la ruta 47 en Perico

Un choque en cadena se registró sobre la ruta provincial 47 en la mañana de este miércoles. El hecho tuvo lugar alrededor de las 9, a la altura de la Cooperativa de Tabacaleros, en la ciudad de Perico, y por razones que aún se investigan, colisionaron cuatro vehículos.

Según informaron fuentes policiales, los rodados involucrados fueron un Renault 19, un Chevrolet Agile, una Volkswagen Suran y un Chevrolet Corsa. El impacto más severo lo habría sufrido el Renault 19, aunque todos los conductores resultaron ilesos, excepto una mujer que fue asistida en el lugar por personal del SAME y derivada al Hospital Arturo Zabala para una mejor evaluación médica.

Efectivos de la Unidad Regional N° 6 y agentes de Seguridad Vial trabajaron en el lugar para realizar las pericias correspondientes y verificar la documentación de los conductores. El tramo donde ocurrió el siniestro es uno de los más transitados de la zona, ya que conecta Perico con Santo Domingo.