Perú: el Congreso destituyó al presidente José Jerí

El Congreso de Perú aprobó este martes una moción de censura que destituyó al presidente José Jerí, según informaron medios locales.

La votación concluyó con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, informó el diario El Comercio.

El Parlamento acusa a Jerí, de 39 años, de “inconducta funcional y falta de idoneidad” para el cargo, tras revelarse reuniones no registradas del mandatario con el empresario de origen chino Zhihua Yang, proveedor del Estado.

Tras la votación, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, manifestó que se aprobaron las mociones por lo que la Mesa Directiva declaró la vacancia del cargo de presidente de la república.

Asimismo, convocó a una sesión para mañana a las 18 para el desarrollo de la elección del presidente del Parlamento, que cumplirá el cargo de mandatario.

Jerí, quien asumió la jefatura del Estado en octubre pasado tras la destitución de Dina Boluarte (2022-2025), interrumpió su mandato tras solo cuatro meses en el cargo.

La destitución de Jerí sume a Perú en una nueva crisis política ya que era el séptimo presidente en ocupar la máxima magistratura en diez años.

Las mociones de censura aumentaron en las últimas semanas, acompañadas de una caída en su popularidad, un efecto que llevó a que los partidos que inicialmente apoyaron su designación busquen ahora distanciarse mientras se aproximan los comicios.

Tras la finalización del mandato constitucional de Ollanta Humala (2011-2016) se fueron sucediendo Pedro Pablo Kuczynski (28 de julio de 2016- 23 de marzo de 2018), Martín Vizcarra (23 de marzo de 2018-9 de noviembre de 2020), Manuel Merino (10 de noviembre de 2020-15 de noviembre de 2020), Francisco Sagasti (17 de noviembre de 2020- 28 de julio de 2021), Pedro Castillo (28 de julio de 2021-7 de diciembre de 2022), Dina Boluarte (7 de diciembre de 2022-10 de octubre de 2025) y ahora José Jerí (10 de octubre de 2025-17 de febrero de 2026).