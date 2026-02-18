Fue operada diez veces en la cabeza y sale adelante con fe

La lucha constante es la fuerza que motiva a Paola Beatriz Navarro para seguir mirando con optimismo la vida. Es que, desde que nació el 8 de julio del año 1986 en Salta, el amor de sus padres resultó incondicional fuente de contención y cariño genuino.

En sus primeros días de existencia, le detectaron una inflamación en la cabeza, por lo que sus padres sintieron la necesidad de consultar con el médico para saber el origen de la condición, fue así que a través de los estudios llegaron a la conclusión de que era hidrocefalia. "El cuadro que le indicaron a mis padres era que tenía exceso de líquido en la cabeza y que me tenían que colocar una válvula que hace que drene el líquido. Los que somos hidrocefálicos no podemos hacerlo sin esa válvula", detalló Navarro.

JUGANDO EN LA NIEVE | COMPARTIENDO CON SU HERMANO Y SU PRIMO.

La decisión de la cirugía no demoró en concretarse a los tres meses de nacida. Siendo una bebé con este diagnóstico, precisaba de cuidados permanentes. Para los padres fue de gran impacto recibir como novedad que la niña debía ser operada de urgencia, de lo contrario, su cabeza aumentaría de tamaño y correría riesgo de muerte.

ACONTECIMIENTO ESPECIAL | SUS PADRES Y TÍA EN EL BAUTISMO DE SU HIJA MAYOR.

Ante esta situación extrema, se realizó la cirugía donde se le colocó la válvula a fin de que ésta drene el líquido a través de un catéter conectado al páncreas para que siga cumpliendo esta función. "Mi mamá dijo que no podía tenerme, por su trabajo. Entonces, mi papá es quien decide hacerse cargo de mí y estuvo y está conmigo todos los años porque cada año a la altura de noviembre a diciembre, se me colapsaba la válvula y empezaba con ataques al hígado fuertes y dolores con mucha presión", expresó la joven que sentía latidos en la cabeza.

INCONDICIONAL | CON SU PADRE QUIEN LA CUIDA DESDE EL PRIMER MOMENTO.

La circunstancia era compleja, pero el padre supo entender y contenerla desde el momento en que precisaba de la atención médica inmediata. "Generalmente, todos los años yo comenzaba las clases en abril vendada porque era el después de la operación que venía con el cambio de válvula", destacó Navarro quien tiene diez cirugías por cambios de válvula a lo largo de su vida.

No obstante, este cuadro no impidió que cumpliera sus sueños de formarse académicamente, ya que pudo estudiar la primaria en la Escuela 171 "Monseñor Germán Mallagray" y cursó el nivel secundario en el Colegio "Antonio María Gianelli" donde sus compañeros que sabían del diagnóstico, tuvieron con ella una gran conexión y empatía. "Cuando mi papá me llevaba al neurólogo siempre me decía que tenía que estar tranquila porque soy normal y que él me tenía que cuidar por el tema de la válvula", dijo, quien no podía dirigirse a lugares con altura por la presión.

A LOS DOCE AÑOS

El tiempo fue atravesando su curso y la maternidad la sorprendió veinte años atrás con el nacimiento de su primera hija. Dos años después, llegaría la segunda criatura. "Al principio tuve miedo pero se fue dando todo normal, tuve controles con el neurólogo para ver cómo estoy. Me hacen controles cada año de catéter y válvula", reveló Navarro que este año cumplirá cuarenta celebrando la vida.

Ambos embarazos fueron transitados con amor y con los cuidados indicados. "Estaba contenta y lo acepté", aseguró orgullosa. La enseñanza constante se traza día a día y es experiencia ya que aprendió a sortear vicisitudes desafortunadas y dolores de cabeza latentes gracias a a la contención de sus vínculos más cercanos.

MAMÁ FELIZ | JUNTO A SUS HIJAS QUE LA AMAN CON EL CORAZÓ

"Tenemos que aceptar lo que Dios nos manda y querernos como somos. Si nos envió con alguna enfermedad como es mi caso, aceptarla y tener la esperanza de que se puede salir adelante", explicó Navarro fiel a su convicción de fe.