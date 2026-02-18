Seguridad fortalece trabajo articulado con los vecinos

Autoridades del Ministerio de Seguridad, vecinos y representantes de centros vecinales del Cuadrante 1 de Alto Comedero concretaron una reunión destinada al fortalecimiento del trabajo articulado entre la comunidad y esa cartera, oportunidad en la que además agradecieron la recuperación de un predio comunitario.

La reunión, encabezada por el secretario de Seguridad, Manuel Pulleiro, tuvo un significado especial, ya que se realizó en un predio recientemente recuperado por el Estado provincial en el sector de las 370 Viviendas de Alto Comedero, que será transformado en un espacio de formación del Instituto Universitario Provincial de Seguridad (Iups).

El espacio, ubicado en las calles Cabo Primero Miguel Ángel Carrizo, Cabo Primero Mario Duarte y Cabo Primero José Alberto Maldonado, cuenta con pileta de natación y el Salón de Usos Múltiples (SUM) y será integrado al Iups como centro de formación, destinado al desarrollo de actividades institucionales, formativas y comunitarias.

El encuentro refleja una decisión política del gobernador Carlos Sadir, a través del Ministerio de Seguridad, de recuperar espacios y ponerlos al servicio de la comunidad, fortaleciendo la presencia institucional en el territorio, tal como lo solicitaba la comunidad del sector. Durante la reunión, los vecinos expresaron su acompañamiento a la iniciativa y agradecieron la gestión realizada, destacando la importancia de que el Estado esté presente, no solo con operatividad policial, sino también con formación, prevención y trabajo comunitario.

Desde el Ministerio de Seguridad reafirmaron el compromiso de seguir construyendo una política de seguridad basada en la cercanía, la recuperación de espacios y el trabajo conjunto con cada barrio de la provincia.