Vecinos de Uquía viven su carnaval

En carnaval Uquía es únicamente invadida por los turistas en el día del desentierro, miles de visitantes llegan para presenciar la bajada de los diablos de Los alegres de Uquía, y una vez que el espectáculo finaliza, abandonan el pueblo como llegaron.

SIMPÁTICAS | ATRACTIVAS DIABLAS DE LOS ALEGRES DE UQUÍA.

A partir de ahí y hasta el Carnaval de flores, la celebración la comparten felizmente los pobladores, residentes y familiares de los vecinos que los acogen en sus casas durante dos fines de semana para disfrutar placenteramente la celebración carnestolenda en el pintoresco poblado.

DIVERTIDOS | LOS CHAJAS CELEBRARON A LO GRANDE.

La comunidad para esta festividad desde muchos años atrás se divide entre dos comparsas con larga historia y reconocimiento: Los alegres de Humahuaca y Los corazones de puya puya. Cada una tiene sus simpatizantes del pueblo y de afuera que son más que fieles.

TRADICIONALISTAS | LOS CUMPAS ACOMPAÑÓ A LOS CORAZONES.

Se dice que una es más convocante que la otra, pero más allá de eso cierto o no, en ambas la diversión está más que garantizada durante el Carnaval grande, chico y el de flores. Por más que Los alegres sean más conocidos por la bajada de sus disfrazados.

ACOMPAÑAMIENTO | GUSTAVO SÁNCHEZ, FAUSTINA URBINA Y DISFRAZADOS.

Ahora en este carnaval se presentó la flamante Agrupación Los chajas, un grupo de muy buenos amigos que decidió ser protagonista en el carnaval uqueño y lo hizo con excelente aceptación entre los pobladores.

LOS PUYA | ENZO QUIPILDOR Y KAREN QUISPE CON LOS PRIMOS CAPIBARA.

Y para reafirmar que su único objetivo es celebrar durante la festividad conservando la amistad y la unión de la comunidad, es que el pasado recibió a la comparsa Los corazones alegres de San Roque, y más tarde a Los corazones de puya puya.

Mientras tanto Los alegres de Uquía cumplía las invitaciones de la familia Yurquina y de las familias Machaca, Calapeña y Sajama.

LOS ALEGRES | INVITACIÓN DE LAS FAMILIAS MACHACA, CALAPEÑA Y SAJAMA.

Gustavo Sánchez, del área Cultura y Turismo de la comuna de Uquía, expresó su satisfacción por Los chajas, elogió la conservación de la celebración carnestolenda en su pueblo y extendió sus felicitaciones a los directivos de las instituciones por la defensa de la tradición.

E invitó a los quebradeños y jujeños llegarse hasta Uquía para el Carnaval de flores.