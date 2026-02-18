25°
18 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

San Pedrito
PERICO
Calilegua
carnaval 2026
Minería de Jujuy
reforma laboral
Municipalidad de San Antonio
alto comedero
Historias de superación
Humahuaca
San Pedrito
PERICO
Calilegua
carnaval 2026
Minería de Jujuy
reforma laboral
Municipalidad de San Antonio
alto comedero
Historias de superación
Humahuaca

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Humahuaca

Con el Martes de Chaya se dio fin al Carnaval Grande

La comunidad jujeña agradeció a la Pachamama por todo lo que tiene y le pidió prosperidad.

Miércoles, 18 de febrero de 2026 00:09
EN LA CALLE | LOS JUJEÑOS VIVIERON AYER EL ÚLTIMO DÍA DEL CARNAVAL GRANDE, DIVIRTIÉNDOSE EN TODOS LOS LUGARES.

Con la celebración del Martes de Chaya ayer, concluyó el ajetreado y placentero festejo del Carnaval Grande. Principalmente en la Quebrada, Puna y Valles se manifestó el ritual, con muchas esperanzas y convicción, en el que se agradeció lo que se tiene y se pidió por prosperidad.

DIVERSIÓN | NO FALTARON LAS BANDERAS DE LAS AGRUPACIONES CARNAVALERAS.

Esta costumbre, en medio de los festejos carnestolendos, no es exclusivamente una manifestación cultural más de las comparsas o cuadrillas de cajeros, por ejemplo en Humahuaca, y si de toda la comunidad.

La tradición claro que está ligada al carnaval, pero es la Pachamama a quien realmente están orientadas las expresiones de gratitud y pedidos que se realizan con mucho respeto y creencia.

En febrero los pobladores refuerzan el vínculo con la Madre Tierra, que si bien a ella la recuerdan cotidianamente, es en agosto cuando se la honra ofrendando comidas y bebidas (o sea se la corpacha), y el resto del año únicamente se la chaya (vertiendo sobre ella líquido).

GRATITUD | VEHÍCULOS, NEGOCIOS Y OTROS BIENES FUERON ADORNADOS CON SERPENTINAS Y ROCIADOS CON BEBIDAS Y TALCO.

Dependiendo de la costumbre de cada uno, la chaya comienza cuando comienza a amanecer, otros la hacen a media mañana, pero la mayoría al mediodía después de compartir en familia, entre amigos o en la comparsa, un abundante almuerzo.

JUEGO | CON EL TALCO Y LA PINTURA SE CONTAGIÓ DE CARNAVAL.

Se chaya los bienes materiales (viejos o nuevos), el negocio, el disfraz de diablo, el novio, la plata, la familia y también la salud, no hay un motivo u objeto definido para chayar, el propósito es pedir por mejor en el tiempo que vendrá.

ALEGRÍA | LA JUVENTUD, GRAN PROTAGONISTA DEL CARNAVAL GRANDE EN JUJUY.

La ceremonia es la más sentida y compartida que se manifiesta cerrando los cuatro días de algarabía popular a la espera del Carnaval Chico el próximo fin de semana.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD