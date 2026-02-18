25°
18 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

PALPALÁ
Carnaval de Los Tekis 2026
San Pedrito
PERICO
Calilegua
carnaval 2026
Minería de Jujuy
reforma laboral
Municipalidad de San Antonio
alto comedero
PALPALÁ
Carnaval de Los Tekis 2026
San Pedrito
PERICO
Calilegua
carnaval 2026
Minería de Jujuy
reforma laboral
Municipalidad de San Antonio
alto comedero

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Alto Comedero

Seguridad fortalece trabajo articulado con los vecinos

Se recuperó un predio que se decidió destinarlo al Iups.

Miércoles, 18 de febrero de 2026 00:02
PRESENCIAS | AUTORIDADES QUE TOMARON PARTE DE LA REUNIÓN CON LOS VECINOS.

Autoridades del Ministerio de Seguridad, vecinos y representantes de centros vecinales del Cuadrante 1 de Alto Comedero concretaron una reunión destinada al fortalecimiento del trabajo articulado entre la comunidad y esa cartera, oportunidad en la que además agradecieron la recuperación de un predio comunitario.

La reunión, encabezada por el secretario de Seguridad, Manuel Pulleiro, tuvo un significado especial, ya que se realizó en un predio recientemente recuperado por el Estado provincial en el sector de las 370 Viviendas de Alto Comedero, que será transformado en un espacio de formación del Instituto Universitario Provincial de Seguridad (Iups).

El espacio, ubicado en las calles Cabo Primero Miguel Ángel Carrizo, Cabo Primero Mario Duarte y Cabo Primero José Alberto Maldonado, cuenta con pileta de natación y el Salón de Usos Múltiples (SUM) y será integrado al Iups como centro de formación, destinado al desarrollo de actividades institucionales, formativas y comunitarias.

El encuentro refleja una decisión política del gobernador Carlos Sadir, a través del Ministerio de Seguridad, de recuperar espacios y ponerlos al servicio de la comunidad, fortaleciendo la presencia institucional en el territorio, tal como lo solicitaba la comunidad del sector. Durante la reunión, los vecinos expresaron su acompañamiento a la iniciativa y agradecieron la gestión realizada, destacando la importancia de que el Estado esté presente, no solo con operatividad policial, sino también con formación, prevención y trabajo comunitario.

Desde el Ministerio de Seguridad reafirmaron el compromiso de seguir construyendo una política de seguridad basada en la cercanía, la recuperación de espacios y el trabajo conjunto con cada barrio de la provincia.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD