El Gobierno convocó a Fate y al gremio del neumático a una audiencia tras el cierre de la fábrica

El Gobierno nacional convocó a la empresa Fate y al gremio Sutna (Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino) a una audiencia virtual de conciliación con el objetivo de acercar posiciones luego del anuncio de cierre de la firma, una decisión que generó tensión en el sector y preocupación entre cientos de trabajadores.

El encuentro tendrá lugar a partir de las 12.30 y será de manera virtual. La convocatoria se gestó desde la Casa Rosada, donde buscan abrir una instancia de negociación para intentar destrabar el conflicto.

Mientras tanto, empleados de la compañía se mantienen movilizados tanto dentro como en los alrededores de la planta ubicada en San Fernando, donde se registró un importante despliegue policial dentro del predio.

El cierre fue comunicado por la propia compañía. “FATE S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires”, informó la firma en un comunicado. La empresa, con más de ocho décadas de trayectoria, justificó la decisión “ante los cambios en las condiciones de mercado”.

En el texto, el directorio destacó el recorrido industrial de la compañía y su perfil exportador. Subrayó su liderazgo en inversión y desarrollo tecnológico y recordó que fue “la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte”, con presencia en Europa, Estados Unidos y América Latina.