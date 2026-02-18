27°
Policiales

Fue detenido con dosis de pasta base

Además el sujeto tenía una prohibición de acercamiento por violencia de género.

Miércoles, 18 de febrero de 2026 10:08

El hecho ocurrió cerca de las 01:50 horas de este martes en la intersección de Juan B. Justo y 9 de Julio, en el barrio Almirante Brown de San Salvador.

Efectivos del Cuerpo de Caballería de la UR-1 llegaron al lugar tras una alerta del Centro de Monitoreo 911, que registró en vivo una violenta pelea. Al arribar, los uniformados se encontraron con un hombre de 29 años junto a su pareja, a pesar de que sobre él pesaba una medida judicial vigente que le prohibía terminantemente acercarse a la mujer, además de restricciones de libertad.

Pero lo que parecía un simple caso de violencia de género escaló rápidamente a un hecho de mayor gravedad. Durante la requisa, los efectivos hallaron entre sus prendas 35 envoltorios con una sustancia que, tras las pruebas de campo realizadas por la Brigada de Narcotráfico, dio positivo para pasta base de cocaína.

El hombre no solo violaba la prohibición de acercamiento y comercializaba estupefacientes: también contaba con dos pedidos de paradero por comparendo. Fue reducido con el uso mínimo de fuerza y trasladado a la Subcomisaría de San Francisco de Álava.

La Ayudante Fiscal, Dra. Paola Angelo, tomó intervención en las actuaciones. El detenido quedó alojado en sede policial y ahora deberá responder por los delitos de desobediencia judicial y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

