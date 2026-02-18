22°
18 de Febrero,  Jujuy, Argentina
carnaval 2026
Minería de Jujuy
reforma laboral
Municipalidad de San Antonio
alto comedero
Historias de superación
Humahuaca
Hombres y mujeres que hicieron historia
Carnaval 2026

En Humahuaca, la chaya ya conecta al Carnaval chico

Desde hoy decaen los festejos, pero algunas comparsas continuarán con las celebraciones.

Miércoles, 18 de febrero de 2026 00:00

Finalizó el Carnaval grande en Humahuaca, y después de cuatro jornadas intensas de festejos hoy inicia el receso hasta el Carnaval chico, que no será largo porque hay comparsas que seguirán celebrando.

El Martes de Chaya puso a prueba a los carnavaleros que tienen el tupé de decir que representan al diablo de Humahuaca, pero en realidad no es tan así, ya que solo resisten hasta el mediodía y el resto de la jornada quedan a la deriva.

Al margen de eso estuvo lo popular, como la invitación de Jaime Castellón a Los Lenguas Secas y la Juventud Alegre, donde la chaya la hicieron Jaime Gustavo, Samuel y Cristian Castellón. Cerca de ahí la familia Ramos, Mamani y Fernández, en el barrio San José, estuvo de chaya; y al oeste del barrio Santa Rosa la agrupación Los Deskrria2 tuvo la invitación de las comadres Gladys Guari y Betina Soto y de los compadres Abel Gutiérrez y Raúl Corimayo. También cerca chayó la comparsa Rosas y Claveles y al pie de la Torre de Santa Bárbara los folcloristas humahuaqueños.

  
  
  

 

