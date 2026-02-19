30°
19 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Indio solari
barrio Azopardo
La Quiaca
Paro CGT
Adorni
reforma laboral
reforma laboral
Ascensor Urbano
Ayuda escolar
robos
Indio solari
barrio Azopardo
La Quiaca
Paro CGT
Adorni
reforma laboral
reforma laboral
Ascensor Urbano
Ayuda escolar
robos

DÓLAR OFICIAL

$1410.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
El Tiempo en Jujuy

Jujuy bajo alerta amarilla por tormentas durante tres días

Las áreas afectadas son: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, zona baja de Doctor Manuel Belgrano y zona baja de Tilcara.

Jueves, 19 de febrero de 2026 19:18

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la zona de Valles y Yungas, que se extenderá durante los próximos días.

Las áreas afectadas son: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, zona baja de Doctor Manuel Belgrano y zona baja de Tilcara.

La noche del jueves cerrará con posibles tormentas fuertes y precipitaciones con probabilidades que oscilarán entre el 40% y el 70%, mientras que la temperatura máxima alcanzará los 25°C.

Para el viernes se prevé una mínima de 17°C y una máxima de 26°C. Durante la madrugada podrían registrarse tormentas fuertes, en tanto que para el resto de la jornada se anuncian tormentas aisladas con probabilidades de lluvia entre el 10% y el 40%.

El sábado se presentará con tormentas aisladas que podrían intensificarse hacia la noche, con probabilidades de precipitaciones del 40% al 70%. Las temperaturas rondarán entre los 18°C de mínima y 26°C de máxima.

Finalmente, el domingo mantendrá condiciones similares, con presencia de tormentas fuertes y lluvias, especialmente durante la mañana, cuando la probabilidad de precipitaciones alcanzará el 70%.

Desde el organismo recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante posibles fenómenos intensos.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD