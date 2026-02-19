Jujuy bajo alerta amarilla por tormentas durante tres días

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la zona de Valles y Yungas, que se extenderá durante los próximos días.

Las áreas afectadas son: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, zona baja de Doctor Manuel Belgrano y zona baja de Tilcara.

La noche del jueves cerrará con posibles tormentas fuertes y precipitaciones con probabilidades que oscilarán entre el 40% y el 70%, mientras que la temperatura máxima alcanzará los 25°C.

Para el viernes se prevé una mínima de 17°C y una máxima de 26°C. Durante la madrugada podrían registrarse tormentas fuertes, en tanto que para el resto de la jornada se anuncian tormentas aisladas con probabilidades de lluvia entre el 10% y el 40%.

El sábado se presentará con tormentas aisladas que podrían intensificarse hacia la noche, con probabilidades de precipitaciones del 40% al 70%. Las temperaturas rondarán entre los 18°C de mínima y 26°C de máxima.

Finalmente, el domingo mantendrá condiciones similares, con presencia de tormentas fuertes y lluvias, especialmente durante la mañana, cuando la probabilidad de precipitaciones alcanzará el 70%.

Desde el organismo recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante posibles fenómenos intensos.