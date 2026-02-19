Diputados debate la reforma laboral de Javier Milei

Diversos diputados expresan fuertes críticas, alertando sobre el retroceso en derechos laborales, el impacto en los jubilados y la posible judicialización de la reforma, mientras que el oficialismo defiende la modernización como solución a la informalidad y la falta de creación de empleo genuino en el país.

El Gobierno enfrenta hoy su segunda gran batalla legislativa del año con el debate de la reforma laboral. Para llegar a esta sesión, antes pasó por el Senado, donde tuvo que aceptar más de 20 cambios al proyecto original.

Después de que se aprobara el proyecto en general con un total de 42 votos a favor, deberá ser tratada durante la tarde en la Cámara baja. La iniciativa cosechó 30 negativos por parte de los bloques opositores.