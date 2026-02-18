34°
CHUBUT

Encontraron el cuerpo de la joven que desapareció en Chubut mientras realizaba buceo

La joven turista de 23 años, se extravió este lunes en Puerto Madryn.

Miércoles, 18 de febrero de 2026 17:05

Sofía Devries, la turista de 23 años que desapareció en la ciudad chubutense de Puerto Madryn cuando realizaba una práctica de buceo, fue encontrada muerta esta tarde, según informó la Fiscalía de ese distrito.

"El cuerpo sin vida de Sofia Devries, una joven buzo de 23 años, fue hallado la tarde del miércoles. La joven era buscada en Puerto Madryn tras un incidente cuando se habría descompensado sin poder ascender por sus medios, ocurrido el lunes", indicaron las autoridades a través de X (antes Twitter).

El hallazgo fue llevado a cabo por personal de la Prefectura Naval Argentina durante los operativos de búsqueda, que habían comenzado el lunes, día en el que la víctima se extravió.

Sofía, oriunda del partido bonaerense de Moreno, buceaba junto a su novia y otras tres personas en la zona de Punta Cuevas, en una profundidad de 20 metros.

