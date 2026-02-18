El SAME atendió 3.511 emergencias durante la semana de Carnaval en Jujuy

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) de Jujuy desplegó un operativo sanitario durante los festejos de Carnaval que incluyó 36 coberturas distribuidas en distintos puntos de la provincia, desde La Quiaca hasta Ledesma. Según informó su director del SAME 107 Jujuy, Pablo Jure, el organismo realizó 1.019 asistencias exclusivamente vinculadas a las celebraciones, mientras que las emergencias generales durante toda la semana ascendieron a 3.511, superando el promedio habitual de entre 1.800 y 2.200 atenciones semanales.

Director del SAME 107 Jujuy, Pablo Jure

"Eso significa que tuvimos un impacto importante en la demanda en cuanto a lo que era la parte del Carnaval", señaló Jure en diálogo con la prensa. El funcionario atribuyó el incremento a la masiva afluencia turística y a la ampliación de la cobertura sanitaria, que este año incluyó localidades más pequeñas para garantizar la asistencia durante los festejos.

Uno de los datos más destacados por el director del SAME fue la ausencia de fallecidos durante el fin de semana largo, a diferencia del año anterior cuando se registraron dos muertes. "No tuvimos por lo menos asistencia desde el sistema de emergencia, una fatalidad en la parte del Carnaval", afirmó.

Jure vinculó este resultado con los controles de alcoholemia realizados por la Agencia Provincial de Seguridad Vial en las rutas. "Eso ha permitido, no sé las actas de infracciones que habrán tenido, eso no lo desconozco. Pero se ha impactado directamente en lo que es la fatalidad", explicó.

El organismo asistió 111 siniestros vehiculares con 171 personas implicadas, todas con control médico y sin consecuencias fatales.

Consultado sobre los tipos de asistencias más frecuentes, el director del SAME respondió: "Las asistencias por alcoholizaciones". Y detalló que el consumo de alcohol derivó en episodios de violencia entre asistentes, lesiones de diversa gravedad y comas alcohólicos que incluyeron a menores de edad.

"Lamentablemente eso trae distintos tipos de acciones, porque el alcoholizado en sus distintas etapas, en las primeras etapas que se pone jocoso, está muy bien que lo disfrute, pero después ya empieza con un proceso de agresividad", describió Jure.

Ante la consulta sobre si la preocupación por estas situaciones aumentó respecto de años anteriores, el funcionario respondió: "La preocupación viene de siempre". Y precisó: "Habrán visto que yo vengo informando hace prácticamente 10 años que hay tres días que me preocupan muchísimo en la provincia de Jujuy, que son el jueves de comadre, primero el primero de enero y el día del trabajador, el 1 de mayo, donde tenemos como protagonista el tema del alcohol".

"Es un tema que me preocupa, porque es cultural, lo está naturalizado y eso es lo que a mí me preocupa", agregó.

Sobre la cantidad de alcohol necesaria para alcanzar un coma etílico, Jure explicó que influyen factores individuales como la tolerancia de cada persona. "Atendimos un par de chicos que habían debutado ingiriendo alcohol con mezcla y tomaron un vasito y efectivamente estaban con una condición tremenda", ejemplificó.

En comparación con el año pasado, el nivel de atención fue superior. Jure explicó que esto se debió a dos factores, la inclusión este año del corsódromo en el operativo del SAME, en 2023 estuvo a cargo de un sistema privado, y la realización de 36 operativos simultáneos en toda la provincia. "Eso ha generado que aumente mucho el número estadístico", concluyó.