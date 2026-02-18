El Gobierno intimó a La Fraternidad y la UTA a abstenerse de realizar el paro de mañana

El Ministerio de Capital Humano informó que intimó a los gremios La Fraternidad y Unión Tranviarios Automotor (UTA) a abstenerse de realizar medidas de fuerza mientras se encuentra vigente el proceso de Conciliación Laboral Obligatoria. Eso se da en el marco del paro general impulsado por la CGT que iniciará esta medianoche en contra de la reforma laboral que se tratará en la Cámara de Diputados a partir de las 14 de mañana.

Según el comunicado, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social notificó a ambas organizaciones sindicales que cualquier acción directa en este contexto representaría un incumplimiento de la instancia de conciliación.

El procedimiento de Conciliación Laboral Obligatoria se encuentra en curso y tiene carácter legal, por lo que el Ministerio de Capital Humano remarcó que las organizaciones no deben implementar medidas que alteren su desarrollo.