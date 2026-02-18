Aerolíneas Argentinas cancela 255 vuelos por el paro de la CGT

Aerolíneas Argentinas informó que más de 31.000 pasajeros se verán afectados por la cancelación de 255 vuelos en toda su red de operaciones como consecuencia del paro convocado por la CGT. La medida tendrá un impacto económico estimado de USD 3 millones.

De las cancelaciones, 219 corresponden a vuelos de cabotaje, que afectarán a aproximadamente 25.000 pasajeros; 32 a vuelos regionales, con cerca de 5.000 pasajeros impactados; y 4 a vuelos internacionales, que involucran a alrededor de 1.000 pasajeros.

Desde Aerolíneas anticiparon que se aplicarán los descuentos salariales correspondientes al personal que adhiera a la medida por la jornada no trabajada.

A través de un comunicado, la compañía indicó que adoptó todas las acciones a su alcance para mitigar el impacto de la medida a través de reprogramaciones, adelantamientos y demoras fuera de la franja afectada.

“La compañía reafirma su compromiso de brindar un servicio seguro, confiable y de calidad, aun en circunstancias adversas, y lamenta los inconvenientes que esta situación pudiera ocasionar”, señalaron.

Recomiendan a quienes tengan vuelos programados para la jornada de mañana, verificar las notificaciones enviadas al correo electrónico informado en su reserva. Quienes hayan adquirido su pasaje a través de una agencia de turismo deberán consultar por esa misma vía.

Explicaron, además, que también se encuentran disponibles los canales de autogestión en la aplicación de Aerolíneas Argentinas (iOS y Android) y en el sitio web aerolineas.com.

Por su parte, el Grupo LATAM informó que debido al paro general anunciado por la Confederación General del Trabajo y ante la notificación formal de la adherencia de los gremios que nuclean a los trabajadores de Intercargo (empresa que presta servicios de rampa en todos los aeropuertos de Argentina), se ha visto obligada a alterar su operación desde y hacia Argentina para el día 19 de febrero.

Detallaron que algunos vuelos podrían no ser cancelados sino operar con alguna alteración en su horario y/o fecha de vuelo. Es por ello que sugieren a los pasajeros que confirmen el estado de su vuelo.

Por otra parte, aquellos pasajeros afectados por las cancelaciones y/o reprogramaciones del 19 de febrero podrán acogerse a una de las siguientes opciones:

Cambios de fecha/vuelo sin costo (puede ser ida y/o regreso) para una nueva fecha dentro del año de su vuelo original.

Solicitar la devolución sin costo dentro de la vigencia del ticket (para todos los cupones del boleto sin utilizar).

La forma más fácil de revisar la información de vuelo, gestionar un cambio o devolución es desde la sección “Mis Viajes” en la app LATAM o en latam.com. El grupo lamenta los inconvenientes que esta situación, ajena a su voluntad, pudiera ocasionar a sus pasajeros y clientes de carga.