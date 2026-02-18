Carnaval en Palpalá: dos nuevas noches de corsos

La municipalidad, informa a la comunidad que, debido a la alerta meteorológica registrada la semana pasada, las dos últimas noches del “Carnaval de Todos” fueron reprogramadas para este jueves 19 y viernes 20 del corriente. Las jornadas se desarrollarán desde las 20 horas, respetando el orden previamente sorteado, garantizando así la organización prevista para cada una de las comparsas participantes.

Se espera una importante concurrencia de público para acompañar estas coloridas noches de corsos en Palpalá. Más de 40 comparsas, entre locales e invitadas de distintas localidades, desplegarán todo su talento y alegría ante el acompañamiento de familias, vecinos y amigos, en un evento libre y gratuito que promueve la participación y el encuentro.

La propuesta forma parte de las políticas de promoción cultural y recreativa que impulsa la actual administración municipal, con el objetivo de fortalecer las tradiciones locales y brindar un espacio de celebración para toda la familia palpaleña.

En este marco, Mariela Segovia, secretaria de Desarrollo Humano y Bienestar Social, informó que “los corsos fueron reprogramados debido a una fuerte alerta meteorológica para la zona de los valles. Las noches de corsos se realizarán este jueves y viernes, a partir de las 20 horas, sobre avenida Martijena”.

En la misma línea, Segovia destacó que el orden de presentación sorteado previamente mantiene su vigencia, y que los referentes de las diferentes agrupaciones conocen el cronograma establecido. “Se contará con más de 45 comparsas para cada uno de los dos días, que incluyen diversas expresiones como danzas artísticas, tínkus y caporales, entre otras, representando los distintos matices de las noches palpaleñas”.

“Este evento es libre y gratuito, con el objetivo de garantizar el acceso a toda la comunidad”, resaltó Segovia, al tiempo que recordó que incluso el jueves anterior, a pesar de la lluvia, la gente se acercó y acompañó, por lo que espera una similar o mayor concurrencia en estas nuevas fechas. Se trabaja en la coordinación ultimando detalles para brindar un espectáculo de calidad, y se confía en que el clima acompañará durante los dos días.