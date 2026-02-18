Balance policial de carnaval: controles, procedimientos y un accidente fatal

Esta mañana, la Policía de la provincia realizó un operativo especial durante el fin de semana con presencia en las distintas celebraciones de carnaval, particularmente en San Pedro por los corsos y en la zona de Quebrada y Puna por el desentierro.

En materia de controles viales, se labraron más de 300 actas de alcoholemia. El director de Relaciones Policiales, crió. mayor Ariel Choque, explicó que esto "responde específicamente a una cuestión que tiene que ver con el incremento de los controles en diferentes puntos y la movilidad que están teniendo estos en el último periodo".

También mencionó sobre el incidente de tránsito, que se produjo el sábado en Ruta 9, en barrio Alto Comedero. "Dos vehículos colisionaron de manera frontal, posteriormente se hizo presente personal policial, personal de examen, pero una de estas personas perdió la vida producto del impacto", informó Choque.

En cuanto a prevención de delitos, relató que la brigada de Investigaciones secuestró más de 60 celulares y demoró a 19 personas. "Muchas de estas personas oriundas de la ciudad de Salta, de Buenos Aires, de Tucumán y algunos con nacionalidad paraguaya", señaló. Los procedimientos incluyeron allanamientos en un hotel de la capital jujeña.

Sobre los teléfonos recuperados, se indicó que quienes hayan radicado denuncia por sustracción pueden acercarse a la brigada o a la unidad correspondiente. "En estos momentos estos aparatos, propio al proceso de la investigación, se encuentran a disposición del Ministerio Público de la Acusación", agregó.

Respecto al fallecimiento de un guardia de seguridad privada en Perico, Choque precisó que ocurrió la semana pasada durante un evento. "En el momento que estaba realizando su actividad sufrió una descompensación. Se hizo presente personal de examen, pero producto de esta situación el hombre pierde la vida, aparentemente por un paro cardiorrespiratorio".