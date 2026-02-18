33°
18 de Febrero,  Jujuy, Argentina
CINDAC

Buscan a Pio Churquina

El hombre de 87 años se ausenta de su hogar desde ayer. La familia realizó la denuncia hoy. 

Miércoles, 18 de febrero de 2026 18:22

Una familia busca intensamente a Pio Churquina, un hombre de 87 años que falta de su hogar desde este martes 17 de febrero.

La denuncia de su desaparición se realizó hoy, familiares de Pío solicitan la colaboración de toda la comunidad para dar con su paradero.

La última vez que fue visto circulaba por el barrio San Pedrito de la capital jujeña y vestía un pantalón negro deportivo, una camisa anaranjada, zapatillas negras y una gorra negra.

Según información difundida por la Policía, tiene una altura aproximada de 1.55 metros, es de contextura delgada, tez morocha y pelo corto.

Por cualquier información comunicarse al 3886828607, 3886860239, 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana.

