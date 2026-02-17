Buscan a una joven que desapareció mientras buceaba

Intensa búsqueda en Puerto Madryn de una joven de 23 años que desapareció mientras practicaba buceo a bordo de una embarcación autorizada para este tipo de actividad subacuática.

Según explicaron los encargados de la expedición, cuando estaban por regresar a la orilla advirtieron que la turista no había vuelto a la superficie después de la inmersión.

Personal de la Prefectura Naval Argentina lleva a cabo desde este lunes 16 de febrero un gran operativo sobre la zona de Punta Cuevas, en aguas del Golfo Nuevo, lugar en el que la turista de Buenos Aires se sumergió junto con otras tres personas que iban a bordo de la embarcación de la empresa Freediving Patagonia.

Todo transcurría sin inconvenientes hasta que al momento del regreso notificaron que solo tres habían vuelto a la superficie.

De manera inmediata se dio aviso a las autoridades y desde hace horas se llevan a cabo operativos, catalogados como emergencia, a la altura del Parque Submarino “HU SHUN YU 809”.

Se desplegó un medio de superficie con un nadador de rescate para iniciar la búsqueda en la zona y luego se sumó un guardacostas con personal especializado en buceo perteneciente a la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la Prefectura en Puerto Madryn.

En tanto, se dio intervención a la Justicia, mientras las tareas de búsqueda continúan desarrollándose de manera coordinada en el área.

Se supo que las otras tres integrantes de la embarcación fueron trasladadas al Hospital Andrés Ísola. Dos estuvieron hasta la última información aportada en cámara hiperbárica para facilitar la descompresión y la tercera bajo observación médica.