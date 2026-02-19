Detenido tras amenazar a pacientes e intentar robar

Según informaron fuentes policiales, el sujeto habría amenazado a pacientes y familiares exigiendo dinero, generando momentos de tensión en el lugar.

Tras ser increpado por personal de seguridad y un médico del nosocomio, el individuo se dio a la fuga por calles del barrio Centro. Sin embargo, fue interceptado minutos después por efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito, en la intersección de Salta y Ramírez de Velasco.

De acuerdo al reporte, el hombre forcejeaba con el profesional de la salud, a quien había amenazado e intentado sustraerle su vehículo ante la negativa de entregarle dinero.

Finalmente, fue reducido por los uniformados y trasladado a la seccional policial correspondiente.

El médico radicó la denuncia formal y el agresor quedó a disposición de la Justicia.